Cómic Barcelona 2026: 20 cómics recomendados para el salón

Novedades que las editoriales lanzan expresamente en el Cómic Barcelona, títulos que firmarán 'in situ' muchos de los autores invitados en la cita con la historieta, ediciones especiales y una variada representación asiática que demuestra que no todo es manga en aquel continente. Bajo estas líneas, una selección de tebeos para descubrir en el salón, del viernes 15 al domingo 17 de mayo en Fira Montjuïc.

See You In Memories Pen So Planeta Cómic. 30 € Un estuche y dos álbumes imbricados. Uno, el premiado cómic de este ilustrador hongkonés, intimista y delicado, ambientado en un universo paralelo en el que desaparece durante tres años una joven cantautora; el otro, el inquietante cuaderno de dibujos de calles solitarias de Hong Kong que la protagonista lleva en sus manos al reaparecer inconsciente en la calle. Invitado del Pabellón hongkonés.

Tract Shintaro Kago Moztros. 13,90 € Maestro del ‘ero-guro’, es decir, erótico y grotesco, el singular, surrealista y radical ‘mangaka’ japonés, invitado destacado del salón, experimenta con el horror, la violencia, la sangre y las vísceras y el humor negro. Que nadie busque en él un ‘Dragon Ball’. Ha firmado obras como ‘El palacio infinito’ y ‘Ciudad Parásito’ y en el salón presenta novedad: la terrorífica ‘Tract’, literalmente sin palabras.

Tierra o Luna 1 Jade Khoo Astiberri 39€ Historia iniciática, intimista, naturalista y distópica que esta joven, promesa del cómic francés, pincela en acuarela y que en apenas tres meses vendió 40.000 ejemplares en su país. El protagonista, Otelo, apasionado de la ornitología, como la autora (presente en el salón), se reencuentra, en un permiso del centro de acogida donde vive, con el dramático suceso de su infancia que le ha marcado desde niño.

El nombre de la rosa 2 / El nom de la rosa 2 Milo Manara Lumen / Norma. 21,90 € El maestro de la erótica Milo Manara vuelve a pisar la cita barcelonesa, esta vez presentando el segundo volumen en el que vierte su arte para adaptar el célebre ‘thriller’ medieval de Umberto Eco. Precisamente retoma ‘El nombre de la rosa’ en la escena más sensual de la dramática historia.

Marcie Cati Baur Garbuix Books 23,95 € Marcie es una mujer en la cincuentena a la que despiden del trabajo y empieza a sufrir sofocos premenopáusicos. Es momento de hacer realidad su sueño infantil de ser detective privado. Y empieza en una agencia resolviendo su primer caso con la ayuda de su hija. Un divertido y feminista ‘cozy crime’ en formato cómic que la autora suiza firmará en el salón.

Allí donde vas Étienne Davodeau La Cúpula 19,90 € El francés convirtió en ‘longseller’ 'Los ignorantes', vivida experiencia compartida entre él, dibujante, y un viticultor. Visita ahora el Cómic Barcelona junto a su mujer, Françoise Roy, con una esclarecedora y respetuosa inmersión en el trabajo de ella, que acompaña a afectados de alzhéimer y otras enfermedades degenerativas.

No me da la vida. Crónica de un arquitecto en prácticas Danicollaterale Salamandra Graphic 27,95 € El autor, un joven arquitecto italiano afincado en París, también invitado al salón, acude a su propia experiencia para revelar hasta qué punto su oficio, más allá de los tebeos (este es su debut), puede convertirse en fuente de estrés y ansiedad. El protagonista es Enzo, que entra como becario en un competitivo y exigente estudio de arquitectura.

La batalla del siglo Superman vs. Spider-Man Gerry Conway, Ross Andru y Dick Giordano Panini 20 € Edición facsímil del histórico, y literalmente gigante, título que hace medio siglo, en 1976, reunió a Superman y a Spider-Man frente a Lex Luthor y el Doctor Octupus, dos grandes del universo superheroico, tras la colaboración entonces insólita de DC y Marvel, sus no menos grandes editoriales rivales. Disponible con portada original de Carmine Infantino o en versión de Alex Ross.

Impenetrable / Impenetrable Alix Garin Norma. 32 € La autora belga firmará ejemplares de esta obra nominada a los galardones del salón y Premio del Público en Angulema. En ella aparta tabús y desnuda su propia e íntima experiencia tras sufrir durante años de vaginismo, un doloroso trastorno sexual que imposibilita la penetración. En el cómic, que Garin define como “una historia de amor”, reflexiona sobre el deseo, los problemas en la pareja, el trauma o las normas sociales.

Todas las veces que me hice mayor Giulio Macaione Liana Editorial. 21 € Un cómic LGBTQ+ en el que el autor italiano, ganador de un Eisner y que firmará en el salón, se remonta a su propia experiencia en la Italia de los años 90 para desnudar su propia adolescencia. Habla del descubrimiento de la identidad, los miedos a decepcionar a los demás y a no ser aceptado, el paso a la adultez, el amor, la amistad o la familia.

Lola Vendetta. Katanazo al amor romántico 2 Raquel Riba Rossy Planeta Cómic 16,95€ La autora catalana presentaba en 2017 a Lola Vendetta, su combativo personaje que cómic tras cómic se ha alzado en un icono de denuncia de la violencia contra las mujeres y adalid feminista. Vuelve al salón para concluir esta bilogía sobre el maltrato y las relaciones tóxicas, que la protagonista sufrió en su propia piel a manos de su pareja.

Animales domésticos Bianca Bagnarelli Salamandra Graphic 24,95 € 13 fábulas urbanas que exploran la oscuridad de lo cotidiano, cada una con un estilo diferenciado pero que forman un todo en este volumen de premiadas historietas cortas de la autora italiana, también invitada en el Cómic Barcelona. En ellas surgen temas como la necesidad de amor o de compañía o la presión laboral que pasa factura a la relación maternofilial.

El castillo de los animales. Integral 2 Xavier Dorison y Félix Delep Norma 35€ El dibujante Félix Delep presenta en el salón barcelonés la conclusión de esta magna serie que reinterpreta el clásico de George Orwell ‘Rebelión en la granja’. Una déspota y privilegiada casta de animales gobierna un antiguo castillo convertido en granja en medio del bosque. Hasta que una valiente gata se pone al frente de una pacífica revolución.

Animales a la fuga Daniele Kong Astiberri 39 € El autor romano (también en el salón) ambienta su ambicioso debut, multipremiado en su país y nominado al Strega, en la Italia de los 50, en la pequeña isla de Dieci. Refleja el contraste de dos adolescentes huérfanos, pescadores, que transitan hacia la adultez, pero también las consecuencias de la llegada de un equipo de rodaje de cine al lugar y el coste del progreso.

Fun Home Alison Bechdel Reservoir Books Una bella edición de coleccionista, con los cantos tintados, celebra los 20 años de un imprescindible de la historia del cómic. Alison Bechdel sorprendió en su día con esas memorias familiares “tragicómicas” donde la también autora de las tiras de humor ‘Unas lesbianas de cuidado’ descubre la ocultada homosexualidad de su padre mientras ella hace frente a sus propios dilemas.

Sucesos Críticos Variados 1 / Absolute Martian Manhunter Deniz Camp y Eric Zawadzki / Deniz Camp y Javier Rodríguez Astiberri / Panini 24 € / 3,30 € cada grapa El guionista estadounidense Deniz Camp, y también el español y premio Eisner Javi Rodríguez, estarán en el Cómic Barcelona. El primero llega con doblete de éxito, una obra independiente de ciencia ficción en un terrible mundo alternativo, y la serie ‘Absolute Martian Manhunter’, que ya lleva seis grapas, en la que reinventa a un clásico superheroico de DC.

Txernòbil. La zona Francisco Sánchez y Natacha Bustos Finestres 24 €

Oportuno rescate, ahora en catalán, cuando se cumplen 40 años del accidente nuclear, de esta ficción para la que el guionista se embarcó en un ‘tour’ turístico por la devastada Chernóbil y poder así transmitir la inquietud y el pánico que sintió ante la amenaza de un asesino invisible, la radiación. A los pinceles, Natacha Bustos, flamante autora del cartel del Cómic Barcelona de este año.

El gran libro de magia de la Luna y la Serpiente Alan Moore y Steve Moore Planeta Cómic 50 € Un artefacto libresco de gran formato digno de la psicodelia de Alan Moore. Contiene cómic pero es en realidad una suerte de manual ocultista y filosófico sumamente ilustrado que invita a vivir la magia como herramienta para transformar la conciencia. Tras varios años, el autor de ‘Watchmen’, ‘V de Vendetta’, ‘From Hell’ o ‘La Liga de los Hombres Extraordinarios’ culmina este ambicioso y personal proyecto que inició con su amigo Steve Moore, fallecido en 2014.