El Cómic Barcelona 2026 abre con la mitad de espacio una edición atípica, histórica y con récord de invitados

En 2025, el cómic se disparó: el 14,3 % de los españoles lee tebeos, un 38 % más que en 2020, con predominio de lectores jóvenes. Son conclusiones del último Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros del Gremio de Editores, que añadía que "estos datos apuntan a la consolidación del cómic como una puerta de entrada a la lectura tradicional y como el formato complementario al libro que más triunfa, un hecho que llevamos viendo en los últimos años". En 2024 era el 13,2%, el 2,4% más que en 2023. En este contexto de crecimiento sostenido, pese a la endémica precariedad que aún sufren la mayoría de autores, llega el Cómic Barcelona, que desde este viernes y hasta el domingo regresa a Fira Montjuïc en una 44ª edición atípica e histórica y con nombres propios como Paco Roca y Milo Manara, maestro del cómic erótico, o exposiciones de ‘Paracuellos’ de Carlos Giménez y ‘El señor de los anillos’.

Histórica porque a la espera de conocer todo el palmarés durante la ceremonia de la tarde de este viernes ya se puede avanzar que será la primera vez desde los inicios del salón, en 1988, en que una mujer recogerá el premio a mejor obra de autoría española. Y es que esta vez los cinco finalistas son autoras: Teresa Valero, Ana Penyas, Natalia Velarde, Emma Ríos e Irene Márquez. Un indicador de que las creadoras se han ganado a pulso el favor de lectores, críticos y colegas en un mundo que había sido históricamente masculino.

Preparativos del Cómic Barcelona 2026. / MANU MITRU

Y atípica, por doble motivo. Uno, la drástica reducción de espacio a causa de la magnitud de las obras de remodelación que vive el recinto de la Fira hasta 2029, que invaden de vallas y obreros hasta los alrededores de la plaza de España, y que han obligado a la organización de Ficomic a "hacer encaje de bolillos", según su directora, Meritxell Puig. Han tenido que ubicar toda la macrooferta de invitados récord -108- (amén de los que llegan con sus editoriales o por cuenta propia), 208 estands (los mismos que en 2025), 12 exposiciones e infinidad de actividades (mesas redondas, talleres, ‘masterclass’, charlas con autores...) en los cerca de 29.000 metros cuadrados del pabellón 8. Comparando, en años anteriores se llegaron a ocupar 52.000 metros cuadrados y tres pabellones más la plaza del Univers.

Preparativos del Cómic Barcelona, este jueves. / MANU MITRU

Cultura pop asiática

Y dos, también es atípico este Cómic Barcelona porque se abre más allá del plantel internacional llegado mayoritariamente de Europa y EEUU y da protagonismo a la cultura pop asiática. Así, de forma insólita cuenta con invitados a priori más propios del Manga Barcelona, como el radical y transgresor japonés Shintaro Kago o los que estrenarán el Pabellón de Hong Kong (de Pen So a Bonnie Pang, Rex Koo o Linus Liu). Porque ni Kago es manga al uso ni todo es manga en Asia, es también cómic hongkonés y surcoreano, taiwanés o chino. Así, se visibilizará este emergente foco creativo por todo el salón con una red de propuestas que van del auge del K-Pop al fenómeno del ‘webtoon’, que gustan mucho a autores y lectores jóvenes que están más en el mundo digital, señala Puig, en sintonía con la programación que marca el director de contenidos, Borja Crespo: "El salón debe adaptarse y ver las nuevas tendencias, no solo ver el pasado, sino también el presente y el futuro". De ahí el objetivo de "crear afición" desde la consolidada apuesta por el Cómic Kids, con talleres de la Escola Joso y actividades para el público infantil, donde este año impactará un espectáculo de música y dibujo en directo con Superpatata, el popular personaje de la serie de Artur Laperla.

Entradas según aforo

Empieza la cita con las entradas para el sábado 16 ya agotadas, aunque se abrirán taquillas solo ‘online’ a partir de las 14h., y se venderán a medida que se vaya liberando el aforo. Pero Puig, aunque afirma que "es un buen año" en cuanto a venta, es consciente de que, a causa de la reducción de espacio, será "complicado" revalidar los 110.000 visitantes alcanzados en 2025. También augura colas en el acceso a primera hora. "Antes, en la plaza del Univers había muchas posiciones para leer las entradas, pero ahora en el pabellón son menos".

Muestra sobre los inicios de Paco Roca, en el Cómic Barcelona. / MANU MITRU

De las exposiciones no hay que perderse la de un Paco Roca inédito que, como reza el título, se remonta a su ‘Edad de Piedra’ y por la que hay que darle las gracias a la madre del autor de ‘Arrugas’ y ‘El abismo del olvido’, por el que ganó el año pasado el premio a mejor obra del salón. Ella le sorprendió un día con una caja llena de sus dibujos infantiles. Ahí están las hojas de cuaderno de un chavalín de 9 años en las que ya había hecho una historieta de ‘20.000 leguas de viaje submarino’ y una impagable de ‘Star Wars’: ‘El Imperio contraataca’, con un divertido Han Solo final con una foto de la cara de Harrison Ford. Pero también su nota del curso 79-80 en dibujo: un "bien" y un comentario escrito del profesor: "Presta gran atención a las explicaciones diarias de dibujo y guarda mucha formalidad. Es pronto para deducir si llegará a dibujar ya que solamente efectuó pocas prácticas"… También algunos originales de ‘El viaje’, que llegará a librerías a final de mes.

Muestra sobre 'Paracuellos', en el Cómic Barcelona. / MANU MITRU

Y de otro grande, Carlos Giménez, el salón homenajea con una muestra el medio siglo de ‘Paracuellos’, obra cumbre de la historieta e hito de la memoria histórica de la posguerra franquista. Otra exposición está dedicada a ‘El señor de los anillos’ y la presencia de Tolkien en el audiovisual, coincidiendo con el 25º aniversario del estreno de ‘La comunidad del anillo’, de Peter Jackson. Y de la mano del ‘mangaka’ Ken Niimura, nacido en Madrid y de origen japonés puede verse un insólito viaje al Siglo de Oro a través de figuras como Cervantes, Lope de Vega, Velázquez o el Greco. También otra muestra apunta a los peligros de la IA, coordinada por Colectivo de Autoras de Cómic, y otra, de los alumnos de la Escola Joso, extrapolan conflictos bélícos a través de obras del MNAC.

Muestra sobre 'El señor de los anillos', en el Cómic Barcelona. / MANU MITRU

Además de los invitados ya citados, también destacan el estadounidense Deniz Camp, que forma tándem de éxito con el español Javier Rodríguez en ‘Absolute Martian Manhunter', la belga Alix Garin, la suiza Cati Baur, los italianos Giulio Macaione, Bianca Bagnarelli, Daniele Kong o Danicollaterale, y franceses como Étienne Davodeau, Jade Khoo y Félix Delep.

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Como recalca Crespo, "este es el único evento solo de cómic del país, el resto son más híbridos", en alusión a citas como la ComicCon de Málaga, más centradas en el cine pese al nombre. Además, este año, el otro gran salón europeo junto al de Barcelona, el de Angulema, en Francia, se suspendió por primera vez en su historia por una polémica con la organización. Con un presupuesto de cerca del millón de euros, Puig constata que a pesar de que los precios han subido un 45% en los últimos cinco años, han logrado no repercutirlo en los precios de las entradas ni en los de los expositores. Y, añade, "agradeceríamos tener algo más de ayuda económica, ya que las subvenciones suponen solo el 5% de todo el presupuesto de Ficomic", institución sin ánimo de lucro que organiza el Cómic Barcelona y su salón ‘hermano’, el Manga Barcelona, con el objetivo "de divulgar el cómic".