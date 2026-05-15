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Sopa de Cabra abre en la sala Razzmatazz de Barcelona su gira del 40 aniversario

La banda catalana Sopa de Cabra durante un concierto en la sala Razzmatazz, a 15 de mayo de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). Sopa de Cabra celebra su primer concierto dentro la gira con motivo de su 40º aniversario, regresando a un escenario icónico

La banda catalana Sopa de Cabra durante un concierto en la sala Razzmatazz, a 15 de mayo de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). Sopa de Cabra celebra su primer concierto dentro la gira con motivo de su 40º aniversario, regresando a un escenario icónico / Kike Rincón/Europa Press

Europa Press

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Barcelona
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El grupo catalán Sopa de Cabra ha iniciado este viernes su gira del 40 aniversario en la sala Razzmatazz de Barcelona, el mismo escenario en el que grabó su disco en directo 'Ben endins' en 1993 y en el que celebró un concierto de despedida en 2001.

La gira, que se abrirá con los conciertos en Razzmatazz este viernes y sábado con las entradas agotadas desde hace meses, seguirá con actuaciones como las de los festivales Observa de Sabadell, el Paupaterres de Tàrrega, el Camins de Manresa, Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, Mar d'Estiu de Santa Susanna y Terramar de Sitges.

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El repertorio de los conciertos de esta gira incluirá los clásicos de la banda gerundense como 'Camins', 'El far del Sud', 'L'Empordà' o 'El carrer dels torrats', pero en cada uno de ellos incluirán dos temas de su discografía que solo interpretarán en aquella actuación para convertir cada velada en única.

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