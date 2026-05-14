Música
El trío ampurdanés Xiprer debuta con un disco sobre la gentrificación y la crisis de la vivienda
'Perenne i per sempre' es el nuevo proyecto de los músicos Enric Mont, Iñigo Sáenz y Nil Bribian
Alba Carmona
Xiprer, un trío ampurdanés nacido a principios del 2024, publica este viernes su primer disco, 'Perenne i per sempre', un trabajo atravesado por la mirada combativa a todo aquello que no funciona en nuestra sociedad. El nuevo proyecto de los músicos Enric Mont (Medusa Box, Lecocq), Iñigo Sáenz (Backwards) y Nil Bribian (Medusa Box) se estrenó el año pasado con 'Ciclista!', una canción que criticaba la gentrificación de Girona, con turistas que llegan de todo el mundo para "conquistar colinas a golpe de pedal", y después publicó dos singles más, 'Deutes' y 'Pena'. Ahora presenta once canciones en la misma línea, abordando temas de actualidad como la crisis de la vivienda y la explotación laboral, y otros, no tan evidentes, pero que son igualmente síntoma de los tiempos que corren, como la falta de respeto hacia la gente mayor o el divertimento rápido.
'Perenne i per sempre' se ha grabado en el estudio de Cala Vento, 'Casa Linda', con Aleix Turon, Jordi Mora y Joan Delgado. Lo ha mezclado Aleix Turon, con la excepción de 'Ciclista!' y 'Pena', que las ha mezclado Jordi Mora. Finalmente, el máster lo ha hecho Víctor García.
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