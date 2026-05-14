Estas son las otras veces que España -y otros países- no ha participado en Eurovisión

Desde su entrada en el concurso en 1961, España siempre ha participado en el festival de Eurovisión. Se trata de uno de los países del Big Five ("Los Cinco Grandes"), es decir, junto a Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, no debe competir en las semifinales. Así, aunque actúan en las primeras fases, no concursan realmente hasta la gala final.

Aunque España no formó parte de las cinco primeras ediciones –ya que el festival se inició en 1956–, ha actuado en todas las finales desde el inicio de su participación. La única excepción fue el año 2020, durante la pandemia del Covid-19, ya que se canceló el concurso por completo.

España ha ganado el concurso en dos ocasiones: en 1968 con 'La, la, la', interpretada por Massiel y el siguiente año con 'Vivo cantando', cantada por Salomé, que resultó en empate con Francia, Holanda y Gran Bretaña.

Israel en el centro

El festival de Eurovisión ha sido el centro de muchas polémicas, principalmente políticas o por conflictos mundiales. En la edición actual, se trata de la participación de Israel en el certamen, mientras sigue atacando militarmente a Gaza, hecho que se explica en gran parte por el patrocinador oficial del certamen: la empresa de cosméticos israeliana Moroccanoil.

Esto ha llevado a que países como Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos –junto a España– no participen en la edición de 2026, como forma de boicot.

Sin embargo, no es la primera vez que la colaboración de Israel levanta revuelo y polémicas. La más reciente fue el 2024, cuando la cantante israeliana Eden Golan tuvo que modificar la letra del tema ‘October Rain’ por las alusiones políticas a Hamás. Además, en esa edición y la siguiente –en 2025–, los votos del público a Israel aumentaron exponencialmente.

Anteriormente, en 2019, cuando se celebró el certamen en Tel-Aviv. Se instó al boicot del festival, ya que el país recibió acusaciones de 'Pinkwashing'. De hecho, más de 60 grupos LGTBI+ de todo el mundo acusaron a Israel de "normalizar la ocupación israelí de la Franja de Gaza, el colonialismo y el 'apartheid'". Ese mismo año, Madonna actuó en el festival con dos bailarines que llevaban las banderas de Israel y Palestina, lo que conllevó que Israel presentara una demanda contra la cantante.

Y echando la vista atrás hasta 1979, Turquía no asistió al festival, ya que se celebraba en Jerusalén. Algo parecido sucedió con el Líbano en 2005, pues, aunque iba a participar por primera vez en el concurso, finalmente no lo hizo, ya que siguiendo la normativa del país, no podían emitir la actuación de Israel, hecho que choca con las normas de la UER, que establece que se debe emitir el programa completo.

Más conflictos políticos

Las disputas geopolíticas entre Grecia y Turquía han trascendido en distintas ocasiones en el festival de Eurovisión. En 1975, Grecia no participó en el certamen por la invasión turca de la isla de Chipre; pero las tornas se giraron cuando el año siguiente Turquía no acudió al concurso como forma de protesta a la canción griega que hablaba de esa invasión.

En el territorio de los Balcanes, los conflictos llevaron a la exclusión de Yugoslavia en 1993. En el caso de Georgia, en 2009, la canción que presentaron no fue admitida por un juego de palabras en protesta a Putin: ‘We don't wanna put in’.

El año 2012 Armenia no participó en Eurovisión, ya que la edición se celebró en Azerbaiyán, país con el que se mantiene en disputa. Además, tampoco formó parte de la edición del 2021.

El caso de la expulsión de Rusia en 2022 por la invasión de Ucrania fue la más reciente y sonada, y es de hecho, uno de los ejemplos que toman los partidarios de la no participación de Israel. Sin embargo, anteriormente, en 2017 tampoco participó, ya que la representante tenía vetada la entrada a Ucrania, que era el país anfitrión.