Con el Real Madrid fuera de la causa por ruido, ¿podrían volver los conciertos al Bernabéu?

Florentino Pérez va a volver a presentar a las elecciones a la presidencia del Real Madrid, tal y como dejó claro en la extensa rueda de prensa concedida el martes. Y, a pesar de que la prensa deportiva asegura que Enrique Riquelme valora intentar disputarle el puesto, el presidente blanco confía plenamente en que volverá a ganar. Otra cosa que también viene dando por hecho desde hace un tiempo es que los conciertos volverán sí o sí al Santiago Bernabéu; sin embargo, esto no está tan claro.

La resolución conocida este miércoles por la que la Audiencia Provincial archiva la causa abierta contra Real Madrid Estadio y su gestor, José Ángel Sánchez Periáñez, por los ruidos generados durante los conciertos que se celebraron en el estadio en 2024 puede dar pie a pensar en el regreso de la música al feudo blanco. Pero no es así. La salida del Real Madrid del proceso no despeja, por sí sola, el camino para que los grandes espectáculos musicales vuelvan al estadio.

Y es que aunque la Audiencia Provincial de Madrid ha acordado archivar las actuaciones contra el club blanco y la sociedad gestora del recinto, el procedimiento judicial no ha terminado: la causa por un posible delito medioambiental continúa contra las promotoras de aquellos conciertos. En su escrito, al que ha tenido acceso este periódico, la Sala argumenta que ni Real Madrid Estadio ni Sánchez Periáñez tenían el “dominio del hecho” sobre la emisión del ruido, habiéndose limitado ambos a ceder el espacio.

Para los magistrados, la responsabilidad sobre el volumen de decibelios recae en las empresas promotoras de los eventos. Y, por ende, también es suya la comisión de un posible delito medioambiental, que es lo que se juzga realmente. Por ese motivo, el tribunal acuerda archivar la causa respecto al Real Madrid y la gestora del estadio, pero no extingue el procedimiento en su conjunto.

Como cabía esperar, los vecinos del estadio no están de acuerdo con esta postura. La respetan, sí, pero no la comparten. Ayer, al poco de conocerse la noticia, la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu anunció que recurrirá el archivo ante el Tribunal Supremo para tratar de volver a inculpar al Real Madrid. Según la entidad, el club blanco se ha beneficiado económicamente de un problema que "conocía desde el principio" y que, de no haber cedido el espacio, nunca se hubiera producido. "Esto no ha terminado", advirtió ayer Enrique Martínez de Azagra, el presidente de la plataforma.

Y así es. Mientras la vía judicial siga viva, el conflicto por impacto acústico continúa sin una resolución definitiva. Además, cabe señalar que la suspensión indefinida de los conciertos no se produjo únicamente por la existencia de una investigación penal, sino también por la presión vecinal, las denuncias acumuladas y la dimensión pública e institucional que llegó a alcanzar el asunto. En este sentido, los vecinos afectados recuerdan que desde los primeros eventos se registraron cientos de quejas por el elevado volumen del sonido y las molestias ocasionadas en el entorno del estadio, llegando a presentarse hasta 500 denuncias.

Por lo que respecta al flanco institucional, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid sí han visto en la desimputación del Real Madrid una ventana de oportunidad para el regreso de los espectáculos. El portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García Martín, celebró este miércoles que la decisión de la Audiencia Provincial deje “sin ningún tipo de mancha” a los directivos del club blanco y confió en que ahora pueda alcanzarse un “acuerdo” entre los vecinos y el Real Madrid que permita volver a celebrar eventos “con normalidad”. Eso sí, respetando la normativa vigente y el descanso vecinal.

En una línea muy similar, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, afirmó ayer que el archivo supone “un paso” para poder llegar a una entente con los vecinos, que considera “lo fundamental”. El regidor subrayó que lo esencial es garantizar “el bienestar y la calidad de vida” de quienes viven en el entorno del estadio y emplazó al Real Madrid, como propietario del Bernabéu, a presentar una propuesta concreta.

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Esa eventual solución, explicó, tendría que ser analizada entre el Ayuntamiento, el club y los vecinos, con garantías de que tanto los servicios públicos municipales como la gestión de los eventos se ajustan al descanso vecinal. El alcalde recordó, además, que sí habrá próximamente un evento en el Santiago Bernabéu con motivo de la presencia del Papa, pero matizó que, sobre otros posibles actos o conciertos, el Ayuntamiento “no tiene información” en este momento.