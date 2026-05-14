Muere Valie Export, la artista feminista que inspiró a Rosalía

Valie Export una artista feminista que abrió nuevos caminos y, de paso, fue una fuente de inspiración, incluyendo para la cantante española Rosalía, murió este jueves a los 85 años de edad. La crítica social, el feminismo y el humor forman parte fundamental de la obra de una de las grandes pioneras en Europa de la performance, el videoarte y el cine experimental. La artista nació en Linz en 1940 como Waltraud Lehner y, aunque su interés por el arte comenzó bien temprano, no fue hasta 1967 cuando comenzó a experimentar con la performance y la fotografía.

Nombre emancipador

En ese año adoptó su nombre artístico, Valie Export, como un acto de emancipación. 'Valie' era el diminutivo de su nombre, Waltraud, y 'Export' era una referencia a una popular marca de cigarrillos, 'Smart Export'. "Cambiar mi nombre fue una necesidad absoluta para oponerme a las reglas, al nombre del padre, al nombre del esposo, para liberarme de todas estas cosas. Lo concebí como un acto de rebeldía", explicó una vez en una entrevista.

En 2013 los Correos austríacos imprimieron un sello con una de sus imágenes icónicas: la artista, con un cigarrillo en la boca, sosteniendo un paquete de tabaco con el nombre de 'Valie Export'. Desde el comienzo de su carrera, Valie Export se centró en explorar temas de género, sexualidad y la visión social del cuerpo femenino.

Pionera en el uso de soportes audiovisuales, Valie Export fue la única mujer que formó parte del llamado 'Accionismo Vienés', junto a provocadores artistas como Otto Mühl, Günter Brus o Hermann Nitsch.

Los accionistas vieneses experimentaron con nuevas formas de crear arte usando su propio cuerpo, y hasta sus heces, en radicales 'performances' con las que querían denunciar a la burguesía vienesa de la época.

Una adelantada a su tiempo

Uno de sus trabajos más conocidos es 'Tapp und Tastkino' (Cine para palpar), una performance en la que Export llevaba una caja sobre el torso y va invitando a los transeúntes a meter las manos para palparle los pechos. Y con la obra pretendía criticar la cosificación del cuerpo femenino en la industria del cine.

Valie Export fue una de las primeras artistas en examinar de forma crítica las representaciones de las mujeres en los medios de comunicación. "Sé que a veces era un poco agresiva en lo que hacía, pero era la forma de que se generara una conversación y se pudieran cambiar las cosas", explicó la artista en una ocasión.

En otra de sus performances subversivas, en 1968, se paseó por un cine de la ciudad alemana de Múnich con unos pantalones tejanos sin entrepierna que dejaban al descubierto sus vello púbico mientras llevaba una ametralladora en la mano. Así, la artista pretendía romper así con los estereotipos asociados con la mujer en el cine y redefinir la imagen femenina.

En otra performance de 1968, 'Aus der Mappe der Hundigkeit' (El archivo de la condición canina) la artista sacó a pasear a su entonces pareja, el también artista Peter Weibel, como si fuera un perro, a cuatro patas. El 2 de julio de 1970, la artista se tatuó en público en Fráncfort el dibujo de la hebilla de una liga como crítica a la sexualización del cuerpo femenino.

La liga, un fetiche de las fantasías sexuales masculinas, reflejaba la visión del cuerpo femenino a través de la mirada de los hombres. "En el tatuaje la liga aparece como signo de una esclavitud pasada, como atributo de una feminidad no determinada por nosotras mismas", dijo sobre su significado. Y la cantante Rosalía lleva ese mismo tatuaje como homenaje a la artista austríaca.

Una artistas multifacética

Valie Export experimentó con la fotografía, el vídeo, el diseño por ordenador; dirigió películas, proyectos fotográficos y diseñó esculturas e instalaciones, también publicó libros sobre arte contemporáneo y feminismo. Pero nunca dejó de innovar: en 2007 se introdujo una cámara por la nariz para grabar el movimiento de sus cuerdas vocales mientras leía un texto sobre el origen y la anatomía del lenguaje.

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En 2017 fundó en Linz el VALIE EXPORT CENTER, dedicado a la investigación en el cine y el arte conceptual, donde se conservan 100.000 piezas de artistas contemporáneos, así como su colección personal de libros. La artista impartió clases y seminarios en centros como la Escuela de Artes Visuales de Nueva York, la Universidad de San Francisco o la Academia de Artes de Berlín.