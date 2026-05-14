Música
Manolo Kabezabolo vuelve a los conciertos tras el accidente que dejó el coche para el desguace: "Preparen las crestas"
El punk aragonés ha anunciado su regreso a la música en vivo tras dos meses de parón obligado
Daniel Monserrat
El cantautor punk Manolo Kabezabolo, que sufrió un accidente de tráfico el 17 de marzo regresando de un concierto en Málaga que le dejó lesiones en un brazo y el coche para el desguace, ha anunciado dos meses después el regreso a los escenarios ya que tuvo que cancelar una gira en la que estaba inmerso y que le iba a llevar a Sudamérica.
Ahora, el aragonés acaba de anunciar con un vídeo a través de sus redes sociales, sin dar detalles sobre el accidente, que ya hay fecha para su regreso a los escenarios, que se producirá en Alicante en la sala Marea donde compartirá cartel con Kreddy Frueger, Dame Ke Fume y The Eskarallas. Será el 30 de mayo. "Espero veos a todos por allí", dice Manolo Kabezabolo en el vídeo publicado.
"Gracias por estar ahí"
Entre las citas que tuvo que cancelar se encontraba una gira por Sudamérica así como varios conciertos en España, entre ellos uno en la sala Z. "Salud, cuadrilla. La noche del pasado lunes 16 de marzo tuvimos un accidente con el coche volviendo de una presentación del libro. El coche quedó para el desguace. Al menos nosotrxs estamos "bien", aunque hay lesiones que nos obligan a parar durante al menos dos meses toda actividad. Os iremos contando cualquier novedad. Gracias por estar ahí", fue el mensaje que entonces lanzó el referente punk.
"Preparen las crestas" ha sido el recibimiento que ha tenido entre sus fans el anuncio de Manolo Kabezabolo.
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