Inspecció de Treball sancionó a la fundación del exprofesor del Conservatori del Liceu acusado de tocamientos tras la denuncia de unas trabajadoras

Inspecció de Treball sancionó hace un año a la fundación del exprofesor del Conservatori del Liceu acusado de presuntos tocamientos P. T., que organiza un festival y una academia de música en verano en el Solsonès, tras las denuncias de unas trabajadoras. Tres exempleadas del curso estival, que firman la acusación, alegaron una "situación irregular y vulnerable" en su puesto de trabajo. Fuentes conocedoras de la actuación efectuada por Inspecció explican que la fundación recibió una sanción de 750 euros por incumplimiento del registro de jornada laboral.

Sin embargo, aunque solamente fue sancionado por este hecho, en la denuncia, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, las afectadas, que trabajaron en la academia durante el verano de 2024, también exponen otras situaciones. En concreto, las demandantes aseguran, entre otras particularidades, que la empresa "no tiene departamento de RRHH, ni ningún protocolo contra el acoso sexual" y que "hay muchos miembros del equipo que no tienen el certificado de Delitos Sexuales al día, porque la dirección no ha sabido tramitarlo o pedirlo a tiempo".

EL PERIÓDICO publicó el 12 de mayo que dos exalumnas del Conservatori del Liceu acusaban al exprofesor de violonchelo del centro P. T. de, presuntamente, haberles enviado fotos desnudo durante su relación académica y posteriormente. Además, una de ellas y otra tercera exestudiante acusaban al exdocente de haberles realizado supuestos tocamientos en el cuerpo en el aula y de haber intentado besarlas en el coche del profesor hace aproximadamente una década.

Disponibles "las 24 horas del día"

En la denuncia presentada a Inspecció de Treball, las extrabajadoras también exponen que, durante las tres semanas que dura el curso musical de verano, tenían que estar disponibles "las 24 horas del día" y no tenían "ningún control horario, ni de tareas, ni de calendario", que las funciones y servicios prestados no se correspondían a las que aparecían en su contrato laboral, y que no cobraban los complementos que se establecen en diversos convenios laborales, como el "plus de disponibilidad, plus de nocturnidad y dietas".

En el escrito, las afectadas explican que, aunque en el curso hubiera menores de edad, "la dirección no tenía ningún conocimiento sobre la normativa a la hora de trabajar con menores". En este sentido, explican que miembros del equipo se habrían tenido que hacer cargo "de cosas tan básicas como comprar un botiquín o recopilar la documentación de cada menor". Asimismo, afirman en la denuncia que no tenían conocimiento de "ningún protocolo en caso de emergencia" ni habían recibido "ninguna formación en materia de prevención de riesgos laborales".

Estilo comunicativo "agresivo y violento"

Las denunciantes también describen un supuesto "estilo comunicativo absolutamente agresivo y violento" por parte de la dirección: "El trato con ciertos miembros del equipo, el alumnado, las personas externas con las que trabajamos y otras organizadoras externas, es totalmente despreciativo y hasta cierto punto humillante". Y hacen referencia a presuntos "reproches y críticas negativas no constructivas frente al resto del equipo y personas ajenas a la organización" y comentarios que "pueden ser despreciativos en el trabajo hecho, o hechos de manera que cuestionan las habilidades de trabajar de las personas a las que van dirigidos", entre otros.

Finalmente, Inspecció de Treball sancionó a la fundación con 750 euros por incumplimiento del registro de jornada laboral.

El festival de verano cuenta con un convenio con el ayuntamiento del municipio donde se celebra, que ha confirmado a este diario que "no tenían constancia" de la información publicada, que se reunirán con la persona "a la que se acusa" y, a partir de aquí, "valorarán qué decisiones hace falta adoptar" a partir de ahora.

Colaboradores

La fundación cuenta con varias entidades colaboradoras que hacen posible la celebración del festival y los cursos de verano. Entre ellas, el ayuntamiento de la localidad en la que se celebra y el Departament de Cultura de la Generalitat, quien, a través del Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), otorga subvenciones para que desarrollen sus actividades. "El Govern de la Generalitat condena de forma contundente cualquier tipo de agresión sexual, considerándolas una grave vulneración de los derechos humanos y una expresión de la violencia machista", han indicado a este diario fuentes de Cultura. Las mismas fuentes apuntan que es la fundación, no ninguna persona, quien recibe estas subvenciones, y que se han cumplido sin problemas los objetivos de estas ayudas públicas.

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El violonchelista, que sigue programando conciertos de prestigio y hasta este miércoles era concejal en un pequeño municipio de la provincia de Lleida -comunicó ayer que se apartaba "temporalmente" del cargo "con el objetivo de facilitar la aclaración de los hechos"-, llevará a cabo este verano la 25ª edición de su festival. Para celebrar este cuarto de siglo, la fundación presentó su candidatura para la Creu de Sant Jordi, un reconocimiento que otorga la Generalitat de Catalunya a personas y entidades que, por sus méritos, hayan prestado servicios destacados en el territorio catalán, aunque finalmente no recibió la distinción.