La Fundación Mies van der Rohe y Jordi de Casacuberta, medallas del FAD 2026

La Fundación Mies van der Rohe y Jordi de Casacuberta recibirán las medallas del FAD 2026, un galardón honorífico que desde 1928 distingue el trabajo y la trayectoria de una o de diferentes personas, proyectos o instituciones por su trabajo global o por una trayectoria sólida y continuada en alguno de los múltiples terrenos que integran el conjunto de las artes la entrega de la Medalla del FAD 2026. Este año el FAD ha distinguido "la trayectoria y la misión" de la Fundación Mies van der Rohe, así como "la labor comprometida y honesta" del impresor Jordi de Casacuberta.

La Junta del FAD ha decidido otorgar este galardón a la 'Fundación Mies van der Rohe' "por su labor incansable en la preservación y difusión del legado arquitectónico". En un comunicado remarcaron que, nacida a partir de la reconstrucción del Pabellón Alemán de 1929, la Fundación ha convertido este proyecto en "una misión permanente para mantenerlo como un museo vivo, donde artistas y arquitectos interpelan, valoran o ponen en crisis la historia de la arquitectura".

También han resaltado su papel como "conector esencial entre la arquitectura europea y la ciudadanía. Su capacidad para fomentar la excelencia y la reflexión crítica es una pieza fundamental para entender la centralidad de nuestra ciudad en el mapa de la arquitectura y el urbanismo internacional".

Recogerá la Medalla del FAD Anna Ramos, directora de la Fundación Mies van der Rohe, junto a miembros del equipo.

Por otra parte, la Junta del FAD también otorgará una Medalla al impresor Jordi de Casacuberta, "por ser un colaborador histórico del FAD en la producción de litografías. Jordi ha ejercido siempre su trabajo con gran profesionalidad y cuidado, garantizando una calidad fuera de duda. Su lealtad, tanto a la profesión como a la entidad la dedicación incansable le convierten en un referente del know-how artesanal y en uno de los guardianes de un oficio que mantiene viva la tradición gráfica de nuestro país", apuntaron.

Recogerá la Medalla del FAD Jordi de Casacuberta, propietario de la imprenta C. Casacuberta.

Entre otras personalidades e instituciones, han recibido la Medalla del FAD en los últimos años las fundaciones Raíces, Loewe, Kalida San Pablo o la Fundación Vila Casas, la empresaTeixidors, el Hospital San Juan de Dios, Oscar Tusquets, Santa Eulalia, el Banco de Alimentos, Sybilla, Joan Margarit o Rosalía.