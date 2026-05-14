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El festival familiar Petits Camaleons celebra 15 años con Sidonie, La Ludwig Band y Els Pets

La Ludwig Band, en los conciertos de la Mercè 2024

La Ludwig Band, en los conciertos de la Mercè 2024 / MANU MITRU

Europa Press

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Barcelona
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El festival Petits Camaleons 2026 de Sant Cugat del Vallès tendrá conciertos de Sidonie, La Ludwig Band, Els Pets, Miki Núñez y Els Amics de les Arts. La cita familiar, que se celebrará entre el 1 y el 4 de octubre, contará también con El Petit de Cal Eril, Triquell, Alosa, El Pony Pisador y Renaldo & Clara, entre otros, según han informado los organizadores en un comunicado este jueves.

El cartel incluye también a Ambauka, La Colla Pirata, Ramonets, Pep López, La Mercabanda, Pol Bordas, Júlia Blum y La Cosina, de entre un total de 27 artistas que darán 70 conciertos en 7 escenarios distintos.

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