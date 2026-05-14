Eurovacances ofrece grandes experiencias viajeras para el segundo semestre del año

Cuando llega el momento de planificar un gran viaje, hay quienes buscan simplemente un destino. Y hay quienes buscan una experiencia que deje huella. Desde hace años, Eurovacances trabaja precisamente con este objetivo: planificar el viaje para que el turista conozca nuevas culturas, experimente varias emociones y disfrute de paisajes desde una mirada cuidada, cercana y con un acompañamiento experto.

Su programación para el segundo semestre de 2026 invita a explorar algunos de los rincones más fascinantes del planeta, con propuestas pensadas para vivirlas intensamente y con la tranquilidad de un viaje organizado hasta el último detalle.

Destinos para verano

Entre los grandes viajes programados para este verano destacan dos destinos que combinan patrimonio, naturaleza y autenticidad. China continúa siendo uno de los destinos viajeros más icónicos de Eurovacances. Un itinerario que permite descubrir desde la inmensidad de Pekín y la Ciudad Prohibida hasta los paisajes tradicionales y la energía vibrante de las grandes metrópolis asiáticas. Los viajeros tienen la oportunidad de visitar las cuevas de arte rupestre y los templos de Tianshui, además del fascinante Buda de Leshan (el más alto del mundo), varios templos budistas y el Centro de Investigación y Cría del Panda Gigante de Chengdu.

También destaca el viaje combinado a Laos y Camboya, una propuesta que transporta al viajero a la esencia del sudeste asiático, entre templos milenarios, ríos míticos y una espiritualidad muy concreta. Ambos países comparten no solo una frontera física, sino también una herencia histórica que ha modelado sus naciones. Entre las actividades programadas, en Laos destacan los monasterios dorados de Luang Prabang, la serenidad de los monjes en procesión y la calma de sus montañas cubiertas de niebla. En Camboya, la capital Angkor invita al turista a perderse entre vegetación y relieves que narran historias de dioses, reyes y batallas.

Al otro lado del mundo, Guatemala se consolida como uno de los destinos con más personalidad de la programación y el país de América Central que más sorprenderá al viajero. Mercados tradicionales, herencia maya, volcanes espectaculares y pueblos llenos de color convierten este viaje en una experiencia verdaderamente auténtica. Además, tanto este destino como China son dos opciones ideales para verano, pero también para otoño.

Templo del Gran Jaguar en Tikal (Guatemala) / Simon Dannhauer

Viajar en otoño, el momento ideal

La programación de otoño llega cargada de grandes rutas internacionales pensadas para los más curiosos, con ganas de descubrir nuevos destinos.

Uno de los más destacados es el viaje a India del Norte, que invita a disfrutar de sus imponentes monumentos, perderse en los mercados multicolores, vibrar con los templos espirituales y disfrutar de su larga historia. Algunos de sus enclaves más importantes, como por ejemplo el Taj Mahal, figuran en todas las listas de las Siete Maravillas del Mundo. Samarcanda abre las puertas de la Ruta de la Seda, como la ciudad más misteriosa de todas. Nepal permite descubrir templos, algunas de las montañas más altas del planeta y experimentar una forma de entender la vida, profundamente conectada con la naturaleza.

Entre las propuestas más esperadas también encontramos el viaje a Estados Unidos con Chicago, una combinación perfecta entre grandes ciudades del estado de Illinois, cultura urbana y paisajes americanos. Su capital es la tercera ciudad más importante del país y una de las capitales mundiales de las finanzas, el comercio, la cultura, la industria, la educación, la tecnología y las telecomunicaciones. Por otro lado, Japón en otoño es otro de los grandes protagonistas de la temporada. Con los tonos rojizos de los arces y una atmósfera especialmente evocadora, el país nipón se convierte en una experiencia todavía más fascinante. Los itinerarios incluyen la visita a lugares emblemáticos como el Monte Fuji, Takayama y el Monte Koya, donde la naturaleza adopta un color mágico.

También sobresalen los itinerarios a Indonesia, Malasia, Vietnam y Perú, pensados para descubrir culturas milenarias, grandes espacios naturales y escenarios únicos.

Japón en otoño / Eurovacances

Destinos exclusivos

Dentro de la programación de otoño hay viajes especialmente singulares que destacan por su carácter excepcional. La Polinesia Francesa es una de las grandes joyas de esta temporada. Un destino que se presenta como un verdadero sueño, con lagunas turquesas, islas paradisíacas y paisajes imposibles que convierten este viaje en una experiencia irrepetible. Aquellos que se apunten a la aventura podrán visitar las islas de Tahití, Moorea, Bora Bora, Huahine, Raiatea y Tahaa; la ciudad de Papeete; realizarán excursiones para descubrir los mejores miradores; observarán delfines de rostro largo, tiburones de punta negra de los arrecifes y rajadas; se sumergirán con equipo de esnórquel para observar las praderas submarinas de coral; y se bañarán en las lagunas más turquesas del archipiélago, entre muchas otras actividades. Y todo ello lo harán a bordo del buque M/S Panorama II de la compañía Variety Cruises. Una motonave de dos palos con 25 cabinas y un máximo de 49 pasajeros a bordo, ideal para esta expedición en aguas de la Polinesia. Una auténtica aventura.

Australia es otra de las grandes apuestas de Eurovacances para 2026. Situado en un continente fascinante, en el país australiano conviven ciudades cosmopolitas, naturaleza salvaje y algunos de los paisajes más espectaculares del planeta. Eurovacances propone un recorrido con helicóptero por la Gran Barrera de Coral, la montaña de Uluru y los Doce Apóstoles; un itinerario con barco por sus increíbles aguas y por los ríos del Parque Nacional de Kakau; una visita a la frondosa selva de Kuranda y a las colonias de pingüinos de Philip Island; y un paseo por las modernas ciudades de Sidney y Melbourne.

Y para los amantes de la combinación de aventura y tranquilidad, la Patagonia ofrece una experiencia majestuosa entre glaciares, montañas y espacios que dejan sin palabras. Los turistas que decidan optar por este viaje podrán disfrutar de algunos de los rincones más fascinantes del planeta como el Parque Nacional Torres del Paine, los glaciares de Calafate, la espectacular navegación de la ruta Kaswekar chilena a bordo del crucero Skorpios y el llamado cruce andino hasta Bariloche.

Gran Barrera de Coral en Australia / Eurovacances

Bosnia y Herzegovina: la gran novedad europea

Aunque los grandes viajes de larga distancia son los protagonistas de la temporada, Eurovacances también apuesta por nuevas rutas europeas con mucha personalidad.

Este 2026 destaca especialmente la incorporación de Bosnia y Herzegovina, un viaje que permite descubrir una Europa todavía poco conocida, llena de historia, contrastes y paisajes sorprendentes. Desde Mostar hasta Sarajevo, el país combina herencia otomana, tradiciones balcánicas y una autenticidad que cautiva. Su carácter hospitalario y riqueza cultural no pasa desapercibido durante todo el viaje, que está lleno de sorpresas.

Eurovacances propone un paseo por las elegantes calles comerciales del país, que no tienen nada que envidiar a las de Viena o Praga. Las ofertas más destacadas del destino son su gastronomía; la naturaleza sobrecogedora, con algunos de los ríos más cautivadores del continente; el Neretva, una serpiente turquesa que bebe de infinitos saltos de agua; y su cruce de culturas, arquitecturas, religiones y tradiciones, presentes en todo el país.

Puente Viejo en Mostar, Bosnia y Herzegovina / Greg Sullavan

SOLO RUTAS: Marruecos sobre dos ruedas

Este año también continúa creciendo el sello SOLO RUTAS, la rama especializada en viajes en moto que Eurovacances ya presentó durante este 2026.

Entre las propuestas más atractivas destaca la ruta que han diseñado por Marruecos, 'Espíritu Amazigh', con salida el 3 de noviembre. La propuesta invita a descubrir la esencia del desierto, las montañas del Atlas, pueblos ancestrales y carreteras espectaculares en una experiencia pensada para los amantes de la carretera y la aventura. No se trata de un simple viaje, sino de una verdadera aventura para quienes quieren romper con la rutina, sentir el latido de la tierra y descubrir una cultura ancestral desde dentro.

Marruecos / Eurovacances

Una forma diferente de viajar

Más allá de los destinos, Eurovacances defiende una manera de viajar basada en el acompañamiento, la cercanía y el cuidado de los detalles. Cada itinerario está pensado para que el viajero pueda disfrutar de la experiencia con comodidad, seguridad y la tranquilidad de contar con un equipo experto que lo acompaña y lo asesora.

Porque hay viajes que simplemente se visitan. Y otros que realmente se viven y se experimentan. Este 2026, Eurovacances vuelve a demostrar que el mundo todavía tiene muchos destinos que descubrir.