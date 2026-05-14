Crítica de 'Pizza movies': Divertida, curiosa, malévola y tierna película de Carlo Padial sobre la crítica cultural en España y la búsqueda de otros sueños

'Pizza movies' Año: 2026 Dirección: Carlo Padial Intérpretes: Berto Romero, Judit Martín, Bruna Cusí Estreno: 15/5/2026 ★★★★

En su película podríamos decir que más ‘popular’, de narrativa clásica, pero salpicada de digresiones y curiosos recovecos, Carlo Padial traza un relato entre cáustico y enternecedor de la supervivencia de la crítica cultural y la posibilidad del cambio. Padial y una de las guionistas, Desirée de Fez, colaboradora de este periódico, lo hacen mezclando distintas tendencias del género de la comedia, de Albert Brooks, que modeló un nuevo estilo de comedia romántica en los 80 y 90, a Frank Capra, bien presente en secuencias de ‘Pizza movies’ como la del juicio en la parte final.

La trama acude a la extravagancia para relativizarla y mostrar, sin pudor, los sueños (im)posibles de una pareja en crisis (existencial, profesional y como padres) que deciden montar un surrealista negocio de pizzas a domicilio con motivos cinematográficos sobre la masa. Lo hacen para escapar del anquilosamiento de sus trabajos, lo que da pie a escenas divertidísimas en la que no pocos críticos de cine y culturales se reconocerán. Un buen número de amigas y amigos de Padial y De Fez (Bruna Cusí, Raúl Arévalo, Joaquín Reyes, Javier Botet, Miguel Noguera) secundan a la pareja de comedia romántica del año: la química entre Judit Martín y Berto Romero, trasuntos de los responsables del filme, es absoluta.