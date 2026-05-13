Velintonia, la casa de Vicente Aleixandre en Chamberí, declarada Bien de Interés tras más de 40 años de abandono

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles declarar Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Patrimonio Inmaterial, Velintonia, la vivienda del poeta Vicente Aleixandre en la capital, que fue punto de encuentro de los literatos de la Generación del 27.

En una nota, la Comunidad de Madrid explica que esta figura reconoce "el valor cultural y simbólico de este espacio", así como "la importancia histórica de Madrid en la consolidación de la tradición poética española y europea".

Considera la Comunidad que, "más allá de los límites físicos del inmueble", Velintonia representa un "espíritu de creación y bienvenida a las nuevas generaciones de escritores trasmitiendo el legado y simbolismo de la lírica española", al haber funcionado como "un espacio de acogida donde se fomentaba la amistad y la intuición creadora".

La declaración de BIC Inmaterial se suma a la de Bien de Interés Patrimonial (BIP) aprobada en 2022 por el Gobierno regional, que el año pasado adquirió en subasta pública la vivienda, por 3,1 millones de euros, con el objetivo de transformarla en la futura Casa de la Poesía.

El objetivo principal de esta iniciativa es "recuperar el espíritu literario y de encuentro que caracterizó el hogar de Vicente Aleixandre mediante actuaciones dirigidas a apoyar e impulsar a los jóvenes poetas", según la Comunidad, que prepara "una programación de charlas, congresos y exposiciones" dedicada tanto a la Generación del 27 como a "la nueva creación literaria" en el Madrid actual.

La casa, de tres plantas, ubicada en el distrito de Chamberí sobre una parcela de casi 800 metros cuadrados, será restaurada después de más de 40 años de abandono, daño al que se suma el de los bombardeos que sufrió durante la Guerra Civil, y se convertirá en un espacio de homenaje de la Generación del 27 y la Edad de Plata.

Por ello, regresarán su archivo y todos los enseres disponibles a la que fue la residencia del escritor entre 1927 y 1984, para revivir el inmueble como esa 'Casa de la Poesía' por la que pasaron varias generaciones de escritores e intelectuales, desde la Generación del 27 hasta la de los llamados Novísimos.