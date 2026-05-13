Estos son los países que sí participan en Eurovisión 2026: lista de canciones y cantantes favoritos

La semana eurovisiva ha dado el pistoletazo de salida con la primera semifinal, que se llevó a cabo ayer en la capital austríaca. La edición de este año se ha visto inmersa en polémica por la participación de Israel en el certamen, lo que ha llevado a algunos países a no participar en el festival. Entre los estados que han decidido boicotear el concurso se encuentra España, seguida de Irlanda, Países Bajos, Islandia y Eslovenia. Sin embargo, hay otros 35 países que han seguido adelante con su candidatura.

La primera semifinal contó con algunos de los grandes favoritos de la edición, como Finlandia, con el tema ‘Liekinheitin’, que interpretan Linda Lampenius & Pete Parkkonen. El tema se posicionaba entre uno de los favoritos en las casas de apuestas, sin embargo, lo superó la canción de Grecia, ‘Ferto’, de Akylas. Pero más allá de los favoritos musicales, el gran protagonista de la edición es Israel, con el tema ‘Michelle’, interpretado por Noam Bettan. La propuesta se sitúa entre las cinco canciones más votadas en las casas de apuestas, pero la clasificación se caracteriza por un gran componente político.

Entre las canciones más destacadas de la segunda semifinal está la de Dinamarca, 'Før vi går hjem’ de Søren Torpegaard Lund. En la segunda noche del festival interpretarán sus temas otros países situados entre los 10 favoritos en las casas de apuestas, como Australia (‘Eclipse’ de Delta Goodrem) o Rumania (‘Choke Me’ de Alexandra Căpitănescu).

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Canciones de los países participantes: