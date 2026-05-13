Festival europeo
Estos son los países que sí participan en Eurovisión 2026: lista de canciones y cantantes favoritos
Finlandia y Grecia se sitúan entre las propuestas más destacadas, pero eclipsadas por la participación de Israel
Dúnia Drudis Picazos
La semana eurovisiva ha dado el pistoletazo de salida con la primera semifinal, que se llevó a cabo ayer en la capital austríaca. La edición de este año se ha visto inmersa en polémica por la participación de Israel en el certamen, lo que ha llevado a algunos países a no participar en el festival. Entre los estados que han decidido boicotear el concurso se encuentra España, seguida de Irlanda, Países Bajos, Islandia y Eslovenia. Sin embargo, hay otros 35 países que han seguido adelante con su candidatura.
La primera semifinal contó con algunos de los grandes favoritos de la edición, como Finlandia, con el tema ‘Liekinheitin’, que interpretan Linda Lampenius & Pete Parkkonen. El tema se posicionaba entre uno de los favoritos en las casas de apuestas, sin embargo, lo superó la canción de Grecia, ‘Ferto’, de Akylas. Pero más allá de los favoritos musicales, el gran protagonista de la edición es Israel, con el tema ‘Michelle’, interpretado por Noam Bettan. La propuesta se sitúa entre las cinco canciones más votadas en las casas de apuestas, pero la clasificación se caracteriza por un gran componente político.
Entre las canciones más destacadas de la segunda semifinal está la de Dinamarca, 'Før vi går hjem’ de Søren Torpegaard Lund. En la segunda noche del festival interpretarán sus temas otros países situados entre los 10 favoritos en las casas de apuestas, como Australia (‘Eclipse’ de Delta Goodrem) o Rumania (‘Choke Me’ de Alexandra Căpitănescu).
Canciones de los países participantes:
- Albania - 'Nân' de Alis
- Alemania - 'Fire' de Sarah Engels (Big Five)
- Armenia - 'Paloma Rumba' de Simón
- Australia - 'Eclipse' de Delta Goodrem
- Austria - 'Tanzschein' de Cosmó (País anfitrión)
- Azerbayán - 'Just Go' de Jiva
- Bélgica - 'Dancing on the Ice' de Essyla
- Bulgaria - 'Bangaranga' de Dara
- Croacia - 'Andromeda' de Lelek
- Chipre - 'Jalla' de Antigoni
- República Checa - 'Crossroads' de Daniel Žižka
- Dinamarca - 'Før vi går hjem' de Søren Torpegaard Lund
- Estonia - 'Too Epic To Be True' de Vanilla Ninja (Desclasificado en la primera semifinal)
- Finlandia - 'Liekinheitin' de Linda Lampenius & Pete Parkkonen
- Francia - 'Regarde !' de Monroe (Big Five)
- Georgia - 'On Replay' de Bzikebi (Desclasificado en la primera semifinal)
- Grecia - 'Ferto' de Akylas
- Israel - 'Michelle' de Noam Bettan
- Italia - 'Per sempre sì' de Sal Da Vinci (Big Five)
- Letonia - 'Ēnā' - Atvara
- Lituania - 'Sólo quiero más' de Lion Ceccah
- Luxemburgo - 'Mother Nature' de Eva Marija
- Malta - 'Bella' de Aidan
- Moldovia - 'Viva, Moldova' de Satoshi
- Montenegro - 'Nova zora' de Tamara Živković (Desclasificado en la primera semifinal)
- Noruega - 'Ya ya ya' de Jonas Lovv
- Polonia - 'Pray' de Alicja
- Portugal - 'Rosa' de Bandidos do Cante (Desclasificado en la primera semifinal)
- Reino Unido - 'Eins, Zwei, Drei' de Look Mum No Computer (Big Five)
- Rumania - 'Choke Me' de Alexandra Căpitănescu
- San Marino - 'Superstar' de Senhit (Desclasificado en la primera semifinal)
- Serbia - 'Kraj mene' de Lavina
- Suecia - 'My System' de Felicia
- Suiza - 'Alice' de Veronica Fusaro
- Ucrania - 'Ridnym' de Leléka
Suscríbete para seguir leyendo
- La cantante Bonnie Tyler, en coma inducido tras someterse a una operación de urgencia en Portugal
- Eric Clapton, un arte de la guitarra sereno, magnético y sin efectismos en el Palau Sant Jordi, 22 años después
- Emma Vilarasau, actriz: 'Barcelona está consiguiendo el sueño de cualquier ciudad: tener público de los 18 a los 80 años
- Israel dinamita el primer Eurovisión sin España en 65 años: pasa a la final y convierte el festival en una pesadilla política
- Carles Porta busca a los padres de tres niños abandonados en Barcelona en 1984: 'Fue una montaña rusa
- Exalumnas del Conservatori del Liceu acusan a un exprofesor de tocamientos y enviarles fotos desnudo: 'Nunca me dijo que me suspendería, pero yo tenía miedo
- El Último de la Fila desvela a quién iba dirigida la frase '¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité?': 'No es una chica ni un amigo
- La People in Red Barcelona convierte el MNAC en una gran alfombra roja solidaria con Maribel Verdú, Serrat y Carla Simón