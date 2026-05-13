La legendaria revista 'Ajoblanco' inicia una nueva etapa

El primer número de 'Ajoblanco' se publicó en octubre de 1974 e incluía artículos de Luis Racionero, Quim Monzó, Claudi Montañá y Victoria Combalía, entre otras firmas, así como una presentación del trabajo y el currículum del fotógrafo Joan Fontcuberta, Creu de Sant Jordi 2026. Por 45 pesetas.

La etapa 'underground' de la revista impulsada por Pepe Ribas duró hasta mayo de 1980. De 1987 a 1999 vivió 'Ajoblanco' una segunda época como revista cultural más profesional. Y ahora, con algún afloramiento testimonial entre medio, la cabecera tantea un nuevo ciclo con dos monográficos sobre inteligencia artificial y arte contemporáneo, ambos con edición en formato digital y también, de manera experimental, en papel. Toda su colección está disponible en la reactivada web ajoblanco.org. Es un tesoro. La idea es publicar tres números al año, de los que ya van dos este curso, y revitalizar en internet contenidos antiguos que "están muy vigentes", en palabras del periodista Kike Oñate, el factor joven en el que se apoya Ribas para la iniciativa.

Factor escaso

Factor escaso, por no decir inexistente, en la presentación del proyecto, el martes por la tarde en la galería RocioSantaCruz de Barcelona. Por el contrario, la tormenta previa no arredró a la vieja guardia. La veintena de sillas disponibles dejaron a una decena de personas de pie. Entre los asistentes estaban el poeta David Castillo; Juan José Fernández, editor de 'Star', el reverso gamberro de 'Ajoblanco' en los años 70; el editor, traductor y escritor Enrique Murillo; y Juan Bufill, crítico de arte, cineasta experimental y uno de los responsables de la exposición 'Tintin a Barcelona', en la Fundació Miró, y del programa de TV3 'Arsenal'.

Infatigable Pepe Ribas

El infatigable Pepe Ribas, que con la exitosa exposición 'Underground y contracultura en la Cataluña de los años 70' certificó su posición de voz cantante en el relato alternativo de la Transición española, dio "un abrazo" verbal a las nuevas generaciones. Para que puedan conocer a través del pasado y el presente de 'Ajoblanco' "un mundo de libertad". "El saber, aunque ahora no lo parezca, es la clave para poder regenerarnos", añadió.

Noticias relacionadas

Kike Oñate aceptó el testigo intergeneracional y puso como ejemplo de los temas que le gustaría desarrollar el paso de "una historia de colegio a una canción de rap", quizá narrada la transformación por Miqui Otero. "Hay que ir inventando temas para atraer a la gente joven", resaltó.