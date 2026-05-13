Nahuel Forchini, escultor: "Mi madre asistió solo a una clase de Dalí, y dijo que era un desastre como profesor"

Nahuel Forchini, gerundense de padre argentino y madre francesa, se formó primero en pintura y dibujo en la escuela municipal de Girona, pero con el tiempo ingresó en la escuela de Olot y se decantó hacia la escultura, arte que mejoraría gracias a viajes por todo el mundo. Actualmente, imparte clases en Girona y tiene el taller en Maçanet de la Selva.

Sus padres se dedicaban a la hostelería. ¿Cómo es que no ha seguido los pasos familiares?

Porque es muy sacrificado, básicamente. Y porque no había tanta tontería como ahora; llego a saberlo y me pongo a ello. Mis padres ya hace dos años que se jubilaron, pero el de la hostelería es un mundo muy complicado.

Vivir del arte tampoco debe de ser fácil.

No, claro que no. No es nada fácil, pero bueno, si te gusta te dedicas a ello, y en mi caso es mi pasión. De hecho, mi madre había estudiado Bellas Artes en Perpinyà. Dalí fue allí a hacer un monográfico. Ella asistió solo a una clase de Dalí, y dijo que era un desastre. Como profesor, quiero decir. Se ve que era un showman, el tío, un desastre. Pero claro, mi madre nos apuntaba a mí y a mi hermano a clases de pintura en la Mercè con Coromines y Huedo. Era algo que siempre nos había inculcado.

Tengo entendido que tiene miedo a la muerte. ¿Es cierto?

(Ríe) Veamos, yo desde siempre, desde pequeño, he estado muy traumatizado con el tema de la muerte. Sobre todo cuando entras en una iglesia y ves a Jesucristo allí sacrificado... Hostia, esa visión me traumatizaba un poco. Con la muerte siempre he tenido esa vertiente de miedo e inquietud a la vez, por lo desconocido de después. Ahora estoy en un momento que es como una fantasía, porque no sabes qué hay detrás, pero a la vez eso es guay.

¿La muerte inspira, artísticamente?

Creo que sí, totalmente. Ya desde los mitos griegos y tal. Siempre todo está relacionado un poco con la muerte, y siempre la hemos visto un poco... entre sufrimiento y misticismo. Y está bien que sea así. No sé si con mis obras lo puedo transmitir, pero la escultura tiene esa parte mística.

¿Por qué esa obsesión con el cuerpo humano que muestra en su obra?

Es algo que depende de cada persona, en mi caso ha sido mi obsesión desde pequeño. Tuve una época de niño en que siempre me preguntaba cómo podía poner una nariz o cómo podía hacer una mano. He tenido épocas de mi vida muy obsesionado con partes del cuerpo, por cómo plasmarlas bien. A los 18 años, cuando descubrí la escultura, fue como un "rompecabezas", descubrí que podía crear una cosmovisión a partir de esa obsesión. Como le he dicho, a escala individual, cada persona tiene su obsesión. La mía era el cuerpo humano.

¿Qué es para usted una persona desnuda?

Vulnerabilidad y poder. Vulnerabilidad y poder totales. Porque una persona desnuda te lo muestra todo: sus defectos y su vulnerabilidad, pero a la vez, quien lo hace, o quien se pone en pelotas conscientemente, con su presencia puede generar un poder. Yo estuve trabajando en la Mercè de modelo de dibujo. Me ponía en pelotas. Lo primero fue como tirarme a la piscina. Porque, además, los modelos masculinos de dibujo o pintura no abundan mucho, y todo el mundo quería venir a dibujar a un hombre. Normalmente venían mujeres, desnudas, embarazadas y tal, pero a la gente le encantaba dibujar hombres. Entonces, el primer día me tiré a la piscina de la vergüenza y de todo. Ahora bien, vi que la gente respetaba mucho tu espacio vital. Fue una experiencia que me trastocó un poco.

¿Lo hacía por exhibicionismo o por alguna otra razón?

Porque pagaban de puta madre, ya se lo digo yo. De puta madre (ríe).

“Viajar es como la vida misma, resolver conflictos como se puede. O como la escultura”

¿Qué recuerda de su paso por internados?

No tengo buen recuerdo. Fue bastante duro, allí hice la mili. No sé cómo etiquetarlo, fue duro y enriquecedor, pero vi muchas cosas "chungas" del sistema educativo privado que hay en estos lugares... Pero bueno, se tienen que asumir unas normas; si las asumes, perfecto. Estuve dos años, el primero fue un desastre total, con problemas, conflictos, peleas... El segundo año dije, mira, a lo que vamos, vamos a sacarnos la ESO. De hecho, ahora estoy trabajando con chavales así, conflictivos. Les hago talleres de carpintería y oficios desde hace ocho años.

Empezó esculpiendo en hielo, un arte totalmente efímero.

Totalmente. Lo hice cuando tenía 20 o 22 años. Fue la etapa de decir: 'Hostia, me encanta la escultura, me encanta el lenguaje escultórico, todo lo que es el oficio, todo lo que representa el material'. Me gustó mucho descubrir cómo se trabajaba en otros países, como por ejemplo en China, en Japón, donde había otros escultores de todo el mundo. Allí sí que la cultura de la escultura está muy presente. Eso me impregnó, me motivó muchísimo a observar, no solo las herramientas y lo que hacían, sino también la manera de hacerlo, el temperamento para ir realizando una pieza... Son esculturas que se hacen en un tiempo limitado, las tienes que hacer en cuatro días, por lo tanto, los cortes de los escultores, que eran muy buenos, eran muy pausados, como un ritual. Eso es lo que me gusta de la escultura y del oficio, que es como un ritual.

¿Qué le ha aportado viajar tanto?

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Al principio parecía que nada, pero ahora me estoy dando cuenta de que me ha aportado experiencias. Viajar es como la vida misma, resolver conflictos como se puede. O como la escultura. Por ejemplo, yo no tenía experiencia con el tema del hielo y la nieve, y teníamos que sacar el trabajo adelante, de allí tenía que salir algo. Siempre encontrabas algún conflicto que tenías que resolver con lo que puedes y con lo que sabes. Viajar es un poco eso, te encuentras imprevistos y los tienes que resolver.