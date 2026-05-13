El Museu de Manresa inaugura la exposición 'Cosmogonia de les imatges' de Joan Fontcuberta

Un recorrido por el universo fotográfico de Joan Fontcuberta (Barcelona, 1955). El Museu de Manresa inaugura este miércoles (19 h) la exposición itinerante 'Cosmogonia de les imatges. Joan Fontcuberta', una muestra que explora los mecanismos de creación del prestigioso fotógrafo catalán y que se podrá visitar en la Sala del Claustre hasta el 28 de junio. La inauguración de hoy contará con la presencia del artista.

Esta retrospectiva tematizada sobre la obra y pensamiento de Fontcuberta es fruto de la colaboración con el máster de Gestión y Análisis del Patrimonio Artístico de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). La muestra ha sido comisariada por Andrea Barbarà, Sara El Kaiss, Gabriel Fonseca, Helena Mate y Èrica Simón, bajo la coordinación de Jaume Vidal Oliveras y con diseño de Jesús Galdón.

La exposición pretende destacar los aspectos clave de la obra de Fontcuberta ofreciendo píldoras de pensamiento sobre los mecanismos de creación artística del autor y su interés por la pedagogía de la imagen. La muestra recoge una variedad de proyectos, desde los más destacados del autor hasta piezas originales como catálogos y libros de artista. Se trata de un recorrido por capítulos donde el público puede transitar el espacio como si fuera una presentación de diapositivas, gracias a imágenes de gran formato acompañadas de vitrinas. El pistoletazo de salida de la muestra fue el pasado 9 de julio en la Sala d’Exposicions UAB.

Galardonado con el prestigioso Premi Hasselblad y los Premis Nacionals de Fotografia i d’Assaig, Joan Fontcuberta se ha consolidado como uno de los artistas catalanes con más proyección internacional. Inicialmente formado como comunicador en la UAB, ha expandido su trayectoria como ensayista, crítico, docente y promotor del arte, siempre invitando al público a buscar una mirada reflexiva frente a la aparente inocuidad fotográfica, como en esta exposición.

Actividades complementarias

Para profundizar en el discurso del autor, se han programado diversas propuestas complementarias. El próximo domingo, a las 11 de la mañana, se ofrecerá una visita comentada en el marco del Día Internacional de los Museos, que se repetirá el 20 de junio a las 5 de la tarde. Asimismo, el 21 de mayo a las 6 de la tarde, tendrá lugar la mesa redonda titulada 'Els engranatges darrere del discurs: comissariat i lectura sobre la fotografia de Joan Fontcuberta', a cargo del equipo de comisarias.

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Además de la exposición de Fontcuberta, Manresa se suma un año más al Día Internacional de los Museos (DIM), con más de una veintena de actividades para todos los públicos, que se realizarán desde hoy y hasta el lunes 18 de mayo. Durante estos días, la ciudadanía podrá visitar y participar en actividades en el Museu de Manresa-Museu del Barroc de Catalunya, en el Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa (MAT), en el Centre de l’Aigua de Can Font, en la Casa de la Culla, en la basílica de la Seu, en el museo de Geologia Valentí Masachs y en el Carrer del Balç. El lema de este año, propuesto por el International Council of Museums (ICOM), entidad organizadora del evento, es de plena actualidad: 'Museus unint un món dividit' ("Museos uniendo un mundo dividido").