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A los 74 años

Muere Tania Doris, la gran vedette del Apolo que triunfó en el Paral·lel con espectáculos picantes y lentejuelas

La que fuera reina de la revista musical española dedicó su vida a los espectáculos picantes y sensuales que animaron una España gris

La artista Tania Doris.

La artista Tania Doris. / OTROS

Marta Cervera

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Barcelona
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Tania Doris, escultural supervedette que triunfó en el Paral·lel, en el Teatro Apolo, ha fallecido a los 74 años. La que fuera reina de la revista musical triunfó con sus espectáculos picantes, junto a Luis Cuenca y Pedro Peña, entre otros, animando con sus boas, plumas y marabús en obras con provocadoras y sensuales y con frases que hicieron soñar a muchos en una España gris y machista.

Tania Doris en uno de los espectáculos que protagonizó.

Tania Doris en uno de los espectáculos que protagonizó. / PAPEL

Esta valenciana de esculturales piernas nacida en 1952 como Dolores Cano Baró se convirtió en la reina del Paral·lel con su nombre artístico y espectáculos que emulaban los del Lido y del Folies Bergère de París a la española. Protagonizó obras como '¡Esta noche... sí!' (1969), 'Una rubia peligrosa' (1970), 'Venus de fuego' (1973), 'Yo soy la tentación' (!974), 'Seductora' (1979), 'La dulce viuda' (1980), 'Acaríciame (1981) y 'Una reina peligrosa' (1983) donde cantaba temas como 'Yo seré la tentación'. En ellos trabajó junto actores como Luis Peña, Pedro Cuenca y Eugenia Roca, entre otros.

Finito de Córdoba recibiendo el trofeo &quot;Can Eladi&quot; en la Monumental de Barcelona con la Vedette Tania Doris en 1990.

Finito de Córdoba recibiendo el trofeo "Can Eladi" en la Monumental de Barcelona con la Vedette Tania Doris en 1990. / EFE/SEBASTIAN / EFE

Ella fue la última vedette que descubrió Colsada, tras Concha Velasco y Lina Morgan. La conoció en La Latina, teatro madrileño que también fue propiedad de Colsada, como el Apolo. Tania Doris siempre estuvo cerca de él y mantuvo una relación de 30 años con el empresario que la convirtió en 'la otra', su su amante, hasta la muerte en el año 2000. Nunca se casaron ni tuvieron hijos.

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Al no dejar testamento, la reina del Paral·lel litigó por la herencia de Colsada durante casi tres lustros. Al final, el caso llegó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que dictaminó el derecho de Tania Doris a percibir 2,3 millones de euros al entender que era pareja «de hecho y derecho» del fallecido y reconoce sus años de dedicación. Vivieron juntos desde 1969 y más allá de su pareja, Tania se convirtió en una fuente de ingresos con sus espectáculos en el Apolo.

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