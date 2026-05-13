El misterio de la escultura de Dalí que apareció de la noche a la mañana en un ayuntamiento y de la que nadie quiere hablar

La mañana del 16 de mayo de 2002, el Ayuntamiento de Alicante se despertó con una escultura de Salvador Dalí en su vestíbulo. Nadie anunció nada los días previos, tampoco las explicaciones del equipo de gobierno sonaron convincentes; de hecho, se contradecían las unas con las otras el día en que, de la noche a la mañana, la obra chapada en oro empezó a presidir la entrada principal del consistorio alicantino. "Aparece una escultura de Dalí en el vestíbulo del Ayuntamiento", tituló al día siguiente el diario Información, del mismo grupo editorial que El Periódico, como si alguien la hubiera lanzado de madrugada por alguna ventana entreabierta. Su historia, todavía hoy, es la de un misterio del que nadie quiere hablar; ni siquiera su propietario actual, la empresa Aguas de Alicante, que la compró en 2008 por un millón de euros.

Tras la colocación espontánea de la escultura del genio ampurdanés, en la primavera de 2002, el entonces concejal de Cultura, Pedro Romero, explicó a los medios que su propietario, un particular, la había cedido gratuitamente para que estuviera expuesta durante dos meses. "Puede ser que la dejara un marchante, a ver si la vendía, pero aquello fue todo un misterio", explicaba Manuel Dopazo, que entonces cubría la actualidad de Alicante para Información. Varios funcionarios municipales de entonces coinciden: "Fue extraño cómo llegó".

El Ayuntamiento indicó que la pieza formaba parte de la exposición de obras pictóricas y escultóricas que se había celebrado en septiembre del año anterior en la Lonja del Pescado, organizada por el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. En aquella primera intervención de los políticos ya hubo versiones diferentes, puesto que el edil aseguró que el Ayuntamiento estudiaría la compra de la escultura. Acto seguido, el alcalde, Luis Díaz Alperi, lo negó. Hoy recuerda que la obra fue donada al Ayuntamiento por "un señor de Asturias que tenía trece esculturas iguales" y que no se compró.

"La manera en que se ofreció la escultura a Alicante y los casi tres años que hace que está expuesta en el Ayuntamiento han generado especulaciones de todo tipo"

Sin embargo, en julio de 2004 el propio Alperi pidió a la CAM que adquiriera la obra y que después la donara a la ciudad, ya que el Ayuntamiento no tenía fondos. Así lo reflejaba Información en su edición del día 16 de aquel mes, donde se explicaba que la CAM encargaría un peritaje de autenticidad. "La manera en que se ofreció la escultura a Alicante y los casi tres años que hace que está expuesta en el Ayuntamiento han generado especulaciones de todo tipo", se podía leer en estas mismas líneas.

La CAM optó por no adquirir una obra que, según fuentes oficiales, había llegado para estar solo dos meses. En 2008, seis años después, Aguas de Alicante adquirió la escultura por un millón de euros y en su comunicado indicó que la obra seguía siendo de un coleccionista privado: "La obra pertenecía a un particular de fuera de Alicante que la tenía cedida al Ayuntamiento pensando que era el patrón de la ciudad".

Noticias relacionadas

"No queda nadie en la empresa de aquella época"

Hoy la empresa ha declinado responder a las preguntas ("no queda nadie en la empresa de aquella época", dicen) sobre el origen de una escultura que sigue luciendo en el vestíbulo del Ayuntamiento de Alicante y que es objeto de visita de turistas e incluso de orgullo del consistorio, como ocurrió hace unos meses cuando el alcalde de Alicante, Luis Barcala, mostró la obra atribuida a Dalí al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en su primera visita oficial a la ciudad tras su llegada al Palau.