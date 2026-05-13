El exprofesor del Conservatori del Liceu acusado de tocamientos se aparta de sus funciones como concejal de un pueblo del Solsonès

El exprofesor de violonchelo del Conservatori del Liceu acusado de tocamientos y de enviar fotografías desnudo a exalumnas, según publicó EL PERIÓDICO este martes, ha decidido "apartarse temporalmente" de sus funciones como concejal de un pequeño pueblo de la comarca del Solsonès, gobernado por la marca municipal de Junts.

El ayuntamiento del municipio ha informado a este diario que, "a partir de las informaciones aparecidas recientemente en medios de comunicación, ha mantenido una reunión con el señor P.T., quien ha manifestado haber recibido con asombro las acusaciones que se le atribuyen y que el señor P.T. niega". Según el municipio ilerdense, de poco más de 100 habitantes, "a raíz de estas acusaciones, el señor P.T. ha comunicado su decisión de apartarse temporalmente de las responsabilidades que ostenta en la corporación municipal, con el objetivo de facilitar la aclaración de los hechos".

Este diario se puso en contacto con el exdocente antes de publicar la información. El violonchelista respondió que se encontraba "sumamente sorprendido y triste" ante estas acusaciones. "Es la primera vez que me llega una información de la existencia de acusaciones contra mí. Fui profesor del conservatorio entre 1987 y 2025. Llevo un curso retirado del conservatorio. Las acusaciones que menciona, no me fueron comunicadas ni en el curso actual ni en anteriores cursos por parte de los responsables del conservatorio ni tampoco por parte del alumnado", aseguró.

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Dos exalumnas del Conservatori del Liceu acusan al exprofesor de violonchelo del centro P. T. de, presuntamente, haberles enviado fotos desnudo durante su relación académica y posteriormente. Además, una de ellas y otra tercera exestudiante acusan al exdocente de haberles realizado supuestos tocamientos en el cuerpo dentro del aula y de haber intentado besarlas en el coche del profesor hace aproximadamente una década. El exdocente ahora ejerce como presidente en una fundación con un cuarto de siglo de trayectoria que organiza cursos de música y un festival en verano y sigue programando conciertos de prestigio.