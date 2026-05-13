Festival Guitar BCN
Una emotiva ofrenda a Serrat de la mano familiar de Jofre Bardagí en Paral·lel 62
El músico barcelonés, hijo del ‘mestre’ Josep Maria Bardagí, recorrió con sensibilidad y con un sutil enfoque propio los clásicos de Serrat, contando con invitados como el propio cantautor, Juanma Latorre (Vetusta Morla), Beth y unos reunificados Glaucs
Jofre Bardagí nació en 1978 y, aunque recordará entre poco y nada, a buen seguro que respiró, desde aquella cuna improvisada en una funda de guitarra, el trasiego y el eco poético de las giras que su padre, Josep Maria Bardagí, realizó entonces como músico de Serrat. Las canciones de aquellos discos, y algunas más, dan forma a un doble álbum, ‘Jofre Bardagí interpreta Serrat’, una ofrenda que trasladó al directo este miércoles en Paral·lel 62 (festival Guitar BCN), acompañado por algunos de los invitados del disco.
Él es hijo de su tiempo y en estas revisiones ‘serratianas’ quiso imprimir un sello propio, moviéndose entre el amor por los originales y esas capas de guitarra eléctrica, sintetizador o violín que aportaron otros colores. Nuevos relieves a ‘Temps era temps’, la muy nostálgica apertura, y vivacidad en ‘Hoy puede ser un gran día’. Jofre Bardagí siempre ha tenido una tendencia a la melancolía, y recorrió el repertorio con sentimiento, pero sin afectación. Muy notoria su incursión en ‘Res no és mesquí’, esta sin remover demasiado el arreglo que su padre firmó en 1977.
Su grupo de otro tiempo, Glaucs, se reunió para realzar un tema que grabó en el pasado, ‘Menuda’. Litus reveló un timbre vocal llamativamente cercano al de Serrat en ‘Seria fantàstic’, Guillem Roma compartió una crecida ‘Penélope’ y Beth reemplazó con corrección a Noa en ‘Es caprichoso el azar’. Jofre se adentró graciosamente en la peripecia de ‘Malson per entregues’ y abordó con entereza una pieza muy sensible no incluida en su disco, ‘Capgròs’, que Serrat dedicó a su padre.
En los arreglos tuvo que ver Juanma Latorre, de Vetusta Morla, productor del álbum, que apareció para aportar un finísimo toque de guitarra a ‘Aquellas pequeñas cosas’. Siguió ahí en “el momento más difícil”, la aparición de Serrat, que se confesó sacudido por la hondura de la noche (“si hubiese sabido que era tan emocionante, a lo mejor no habría venido”, bromeó), y dedicó a la traspasada Tania Doris la canción que tenían previsto interpretar, ‘Una mujer desnuda y en lo oscuro' (“muy oportuna”, apuntó). No faltaron ‘Cançó de matinada’, ‘Mediterráneo’, ‘Cantares’, ‘Fiesta’, ‘Helena’…, y unas ‘Paraules d’amor’ a las que se sumaron Serrat y los invitados, y, como corresponde, el canto del público, inundando así de lágrimas Paral·lel 62.
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