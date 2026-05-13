Cinesa lanza un pasaporte para premiar a jóvenes de hasta 14 años su asistencia a las salas de cine

Cinesa se suma a la celebración del Día Internacional de las Familias con el lanzamiento de un pasaporte cinéfilo para niños. Entre los días 15 y 17 de mayo, la exhibidora pone el foco en la experiencia en familia en sus cines con una programación infantil y familiar y sesiones especiales.

El pasaporte, dirigido a menores de hasta 14 años, permite a los niños ir acumulando sellos cada vez que vayan a ver películas infantiles o familiares en cualquier cine Cinesa de España, con la condición de que cada sello corresponda a un título diferente.

Este documento se entrega en el propio cine, y, en la primera visita, el personal podrá incluir ya el primer sello de la película correspondiente. Se trata de un pasaporte personal e intransferible que tiene validez durante un año desde la fecha de entrega.

Al alcanzar los dos sellos, el usuario podrá canjear palomitas pequeñas saladas gratuitas. Con cuatro sellos, obtendrá un menú mediano gratuito (bebida con +0,75 y palomitas medianas saladas; dulces con +1,20 euros), mientras que al llegar a los seis sellos recibirá un código válido por una entrada gratuita.

Estos premios se pueden reclamar presentando el pasaporte al personal del cine, que verificará el cumplimiento de los requisitos. Durante el periodo del 15 al 17 de mayo, aunque se vean varias películas infantiles, en el pasaporte se contabilizará con un solo sello correspondiente a 'Family Days' primavera.

Como parte de su celebración del Día Internacional de las Familias, Cinesa llevará a la cartelera de todos sus cines títulos de cine familiar, como 'Zootrópolis 2', 'Como cabras', 'Hoppers', 'Super Mario Galaxy', 'Robot Salvaje' y 'Cómo entrenar a tu dragón'.

El público podrá acudir a las sesiones de estas películas por cinco euros, también en los cines con sesiones matinales en sábados y domingos. Además, la compañía pone a disposición de los clientes un menú de palomitas medias y bebida de 50 cl a 4,90 euros.

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"Acudir a ver una buena película en las salas de cine es un plan ideal para reunir a la familia y vivir una experiencia de calidad todos juntos. El Día Internacional de las Familias es un hito que nos recuerda el valor de estos momentos, y desde Cinesa hemos querido aprovechar para tener un detalle con los más pequeños dándoles acceso su propio pasaporte cinéfilo. Esperamos que con él, niños y mayores disfruten de los mejores títulos infantiles en estos días y a lo largo del año", ha señalado Ramon Biarnés, Managing Director Norte y Sur de Europa de Cinesa.