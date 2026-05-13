Anna Torrent protagoniza 'Las amargas lágrimas de Petra von Kant' en su debut en el Teatre Romea

Ana Torrent protagoniza 'Las amargas lágrimas de Petra von Kant', una sorprendente versión de la directora Rakel Camacho muy diferente al tono que su autor, Reiner Werner Fassbinder le dio cuando la trasladó al cine en 1972, un año después de estrenarse en el teatro. Para la actriz que brilló en películas como 'Tesis', es mejor olvidar el film de Fassbinder para entrar "en el viaje que propone esta versión". Lleva más de un año y medio interpretando la función con prácticamente idéntico reparto con el que actúa en teatro Romea solo hasta el 24 de mayo.

Fassbinder disecciona las relaciones humanas y su complejidad utilizando a Petra, alter ego del autor, para hablar de amor y de poder, de dolor y de incomunicación. El autor, cuya obra ya es un clásico, desconfiaba de instituciones como el matrimonio. Apreciaba el amor pero lo consideraba "algo que fácilmente puede convertirse en explotación". Para él, "el ser humano necesita a los demás pero todavía no ha aprendido a convivir".

Petra es una mujer que está en la cima de su éxito pero se siente profundamente sola. La obra muestra como Petra von Kant, una mujer que se acaba de separar de su marido se enamora perdidamente de una chica joven de origen humilde. Rebecca Matellán encarna a Karim Thimm, esa chica a la que Petra aspira a hacer triunfar como modelo; Maribel Vitar es Sidonie, la amiga de Petra que le presenta a Karim; Julia Monje interpreta a Marlene, la sirvienta y secretaria de la diseñadora que todo lo ve que ni siquiera habla. "Cada personaje representa un modelo de amor, el mío es el amor sumiso", dice la actriz, la única del elenco que ya ha debutado en el Romea. Fue, según recordó, con un montaje de Trànsit Dansa, la compañía de Maria Rovira.

Un momento de 'Las amargas lagrimas de Petra von Kant'. / Javier Naval

María Luisa San José es Valerie, la madre de Petra. Esta última, veterana actriz pero muy bien conservada como ella misma dice, aceptó la propuesta porque su rol tiene mucho más peso en esta versión donde el rol de la hija de la protagonista no existe. "La directora lo ha trasladado al rol de la madre", explica San José. "Disfruto muchísimo haciendo esta obra porque la madre tiene mucho que ver con Petra, su hija. Ambas que no se aguantan, son fuertes, potentes. Es una mujer sin prejuicios, burguesa y egoísta pero es madre".

"En esta función todo se cuenta desde la rabia, el dolor y la violencia"

Las relaciones de poder y la pasión centran esta obra que ha supuesto un nuevo reto para Torrent. "Es una obra tremendamente compleja, perturbadora e intensa", señala. Nada que ver con el equilibrio del filme. La puesta en escena es barroca, colorida y expresionista. "En esta función todo se cuenta desde la rabia, el dolor y la violencia", dice Torrent. "Son mujeres más perturbadas hasta el punto de que Petra no sabe si lo que vive es real o una fantasía". La directora lo plasma en escena como si fuera "un melodrama distanciado" que ha exigido una forma diferente de actuar lejos del naturalismo. La obra, con una escenografía de Luis crespo con pasarelas y el vestuario de Pier Paolo Álvaro y Roger Portal contribuyen a crear el clima que desea la directora, "muy potente visualmente".

La directora también ha cambiado la versión original de la obra teatral y remata su versión con un final menos esperanzador inspirado en la película. "El ser humano que muestra Fassbinder tiene mucho dolor, problemas para amar y muchísima soledad", destaca Torrent.