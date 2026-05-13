El centro de arte cofundado por Sara Puig en Berlín celebra su décimo aniversario con una muestra de fotos de Adam Fuss yuxtapuestas a un dibujo de Da Vinci

Désiré Feuerle, coleccionista y comisario de arte, y Sara Puig, también coleccionista y presidenta de la Fundació Joan Miró, crearon The Feuerle Collection hace diez años en Berlín con unos planteamientos de visita radicales: número de visitantes muy reducido (en la actualidad, 18 cada 45 minutos, con reserva previa imprescindible, viernes por la tarde, sábados y domingos), ninguna información escrita sobre las obras (aunque sí cicerones) y ni hablar de móviles. "Era una apuesta difícil -dice Puig- con la que buscábamos propiciar una conexión realmente física y emocional con las piezas. No solo ha funcionado, sino que esa visión entonces innovadora de la experiencia artística se está abriendo camino en el mundo del arte".

Sara Puig, en el exterior de The Feuerle Collection, antes de ser rebautizada Feuerle Puig House / The Feuerle Collection

Cambio de nombre

Para celebrar su primera década, el centro ofrece hasta el 26 de julio una exposición de fotografías nuevas y recientes de Adam Fuss en yuxtaposición con un dibujo atribuido a Leonardo da Vinci, comisariada por Feuerle. "La atemporalidad de su trabajo y la perfección adquirida en sus respectivas técnicas enlazan a Fuss y a Da Vinci", explica Puig.

La atemporalidad de su trabajo y la perfección adquirida en sus respectivas técnicas enlazan a Adam Fuss y a Leonardo da Vinci Sara Puig — Cofundadora de Feuerle Puig House

El décimo aniversario de la institución supone también que The Feuerle Collection pasa a llamarse Feuerle Puig House. Puig pone el acento del cambio en House. "Como en una casa, aquí hay y pasan muchas cosas diferentes", señala.

Désiré Feuerle camina sobre el tejado del antiguo búnker de la Segunda Guerra Mundial transformado en Feuerle Puig House / Wai Kung / Feuerle Collection

La inclusión de su apellido en el nuevo nombre del centro es un reconocimiento al papel estratégico de la Barcelonina de l'Any 2025 en el desarrollo, la gestión y el posicionamiento global del centro. Puig y Feuerle son socios en el "continente y el proyecto".

Los núcleos principales de la colección de Désiré Feuerle son mobiliario imperial y de eruditos chinos de la dinastía Han hasta la dinastía Qing, del 200 aC al siglo XVII, y esculturas de la civilización jemer del siglo VII al XIII

Poca broma con el continente: el espacio es un antiguo búnker de telecomunicaciones de la Segunda Guerra Mundial renovado por el arquitecto inglés John Pawson. La colección permanente pertenece a Feuerle y tiene como núcleos principales mobiliario imperial y de eruditos chinos de la dinastía Han hasta la dinastía Qing, del 200 aC al siglo XVII, y esculturas de la civilización jemer del siglo VII al XIII. La colección incluye asimismo arte contemporáneo de Zeng Fanzhi, Nobuyoshi Araki, Anish Kapoor, Cristina Iglesias o el ya citado Fuss. El diálogo en Feuerle Puig House es entre épocas, culturas y categorías artísticas. Las actividades paralelas incluyen jornadas cinematográficas, exposiciones temporales (por ejemplo, de Edmund de Waal o Leiko Ikemura), conferencias o, atención, la más que bimilenaria ceremonia del incienso china presentada como una 'performance' de arte contemporáneo. "Es un éxito", informa Puig.