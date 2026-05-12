Valentí Oviedo, director general del Liceu, deja el cargo temporalmente

El director general del Liceu, Valentí Oviedo, se ha apartado del cargo temporalmente. Fuentes de la institución han explicado oficialmente a EL PERIÓDICO que se trata de una baja relacionada con el estrés. Las mismas fuentes indican que por el momento su ausencia se prolongará durante un mes de tiempo.

En los últimos días han existido diversas versiones sobre la ausencia de Oviedo, hasta el punto que se había llegado a especular con una posible destitución. El teatro, sin embargo, ha negado este extremo y lo atribuye a una baja médica. Consultado por este diario, Oviedo ha declinado comentar la cuestión.

La baja de Oviedo llega en un año en que deben producirse cambios importantes en el Liceu: Salvador Alemany, presidente del patronato de la Fundació Gran Teatre del Liceu, tiene previsto abandonar el cargo después del verano, cuando vence su mandato de cinco años. El directivo fue nombrado para presidir la institución en octubre de 2021. Tal y como avanzó EL PERIÓDICO, la figura que más consenso suscita para relevarle en el cargo es la de Helena Guardans, economista y actual presidenta del Consell de Mecenatge de la Fundació Gran Teatre del Liceu.

No es el único cargo relevante donde se van a producir cambios dentro de poco: a partir de la próxima temporada, al frente de la dirección musical estará Jonathan Nott, que sustituirá a Josep Pons. Por lo que respecta al director artístico del Liceu, Víctor García de Gomar, renovó en su cargo hasta 2027 y podría renovar por dos años más.

Pero el momento que vive el Liceu es especialmente trascendente al margen de lo que ocurre en su cúpula por otra razón. Actualmente se está llevando a cabo el concurso de arquitectura y urbanización del Liceu Mar. El proyecto, que ocupará 9.000 metros cuadrados dentro de una reordenación de un espacio de 46.000 metros cuadrados del Moll d’Espanya de Barcelona y tendrá un coste de unos 50 millones de euros, atrajo a 55 propuestas de todo el mundo y existen cinco finalistas; el ganador de dicho proceso debería conocerse a lo largo de este mismo año. El Liceu Mar es uno de los proyectos más ambiciosos a nivel cultural y urbanístico que ha tenido la capital catalana en los últimos años, y debería estar listo en 2031.

Valentí Oviedo (Manresa, 1977) ha ejercido el cargo de máximo directivo del Gran Teatre del Liceu desde 2018. Es licenciado en administración y dirección de empresas por la Autònoma, MBA por la IE Business School y PDD por IESE. A lo largo de su carrera profesional ha trabajado en el área de finanzas y márketing de multinacionales del sector industrial y el gran consumo, pero su inclinación hacia la cultura y las artes le llevó a dirigir entre 2008 y 2013 la empresa municipal Manresana d’Equipaments Escènics, encargada de la gestión del Teatre Kursaal y el Teatre Conservatori de Manresa. Posteriormente fue nombrado gerente del Consorci de l’Auditori i l’Orquestra OBC, hasta que pasó a ser gerente del Institut de Cultura de Barcelona.

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Su vinculación con el mundo de la cultura la completa su presencia en los patronatos de las fundaciones Josep Mestres Cabanes, Espurnes Barroques o Banc Sabadell.