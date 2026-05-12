Comunicado de la familia
Última hora del estado de salud de la cantante Bonnie Tyler: "Gravemente enferma pero estable"
Fue ingresada la semana pasada en un hospital del sur de Portugal días después de haberse sometido a una cirugía intestinal
La cantante Bonnie Tyler, en coma inducido tras someterse a una operación de urgencia en Portugal
La cantante británica Bonnie Tyler (1951) sigue "gravemente enferma aunque estable", informó su equipo este martes en un comunicado. La familia ha explicado que "sus médicos siguen confiando en que se recuperará por completo", indicó el comunicado publicado en la página web de la cantante.
"A fecha de esta mañana, Bonnie sigue gravemente enferma, aunque estable, ingresada en un hospital de Faro", han declarado. Tyler, de 74 años, fue ingresada la semana pasada en un hospital del sur de Portugal días después de haberse sometido a una cirugía intestinal. Tras conocerse la noticia, la prensa local informó que se encontraba en un coma inducido.
En los últimos días también habían circulado otras informaciones, como que había sufrido un paro cardíaco, en las que se citaba a un "amigo" de la artista. Frente a esto, su equipo dejó claro que ellos son la fuente oficial.
"Cuando haya más noticias sobre el estado de Bonnie, emitiremos otro comunicado, pero pedimos a los medios de comunicación que dejen de especular o publicar rumores descabellados, que solo sirven para perturbar a su familia, amigos y muchos admiradores, y solicitamos nuevamente privacidad y decencia en este momento difícil", concluye el escrito.
Tyler, nacida como Gaynor Hopkins, saltó a la fama a finales de la década de los 70 con canciones como 'It's a Heartache', pero alcanzó el estrellato internacional en los años 80 con el icónico 'Total Eclipse of the Heart' (1983).
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