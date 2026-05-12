Twice, la cara más dulce del k-pop en un efervescente ‘show’ en el Palau Sant Jordi

Twice es un grupo femenino de k-pop más veterano de lo que parece, ya que lanzó su primera canción en octubre de 2015, si bien, en este tiempo, Blackpink le ha pasado por delante en el mercado global. Su estilo es otro: menos avasallador que el de Lisa y compañía, más dulce y pop, y con menos peso de la lírica desafiante-empoderadora. Pero, de un modo sigiloso, ha capturado a multitudes, como pudimos comprobar este martes en un Sant Jordi lleno, en su debut en España.

Presentaron un ‘show’ de alto nivel: cuadrilátero en el centro, 360º, con pasarelas y sendos escenarios en los extremos. Siendo ellas nada menos que nueve, la acción estaba asegurada, y la lideresa de nombre Jihyo marcaba el ritmo. No así la pobre Dahyun, que sufre una lesión en el tobillo y cantó sentada en una silla, marginada de las coreografías. Serán coreanas del sur, pero el culto a la personalidad que cultivan chiflaría a Kim Il-sung: esas imágenes de los rostros en primer plano que calentaron la cuenta atrás.

El concierto de Twice, el grupo surcoreano de k-pop, en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 12 de mayo de 2026 / EL PERIÓDICO

Que su ADN es más pop que ‘urban’ quedó claro desde el arranque con ‘This is for’, tema que da título a uno de los dos álbumes que lanzaron en 2025. Honores para el éxito ‘I can’t stop me’, con trazos de sintetizador ochentero (suministrados por el grupo de músicos ubicado a pie de escenario, que reveló veleidades ‘heavy’). Cuando se arrimaron al r’n’b, se hizo notar un influjo clásico, a lo TLC, en piezas como ‘Moonlight sunrise’. En la atolondrada ‘The feels’ se acercaron incluso a Spice Girls. Una veintena de bailarines completaron el cuadro y hubo una escena algo larga de parlamentos emocionados, mezclando inglés y coreano (y la intervención de una traductora de castellano).

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Como Blackpink, Twice está también en fase de proyección de sus talentos individuales, y por ahí fue el tercer bloque, donde hubo una agradable audacia country (‘Fix a drink’), un préstamo de ‘Para Elisa’, de Beethoven (‘Chess’), y un número turbio, ‘ATM’, más cerca del hip-hop, a cargo de Jihyo. Pero Twice es un grupo con corazón pop y su encanto está en las líneas melódicas más esbeltas, como en la reciente ‘Mars’ y las rescatadas ‘Fancy’ y ‘What is love?’. Un rastro de inocencia que afloró en la divertida ‘Dance the night away’ y que, previa lluvia de confeti, ‘‘TT’ redobló a las casi dos horas y media de concierto.