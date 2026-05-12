El Temporada Alta de Girona desvela su programación con Christiane Jatahy, La Veronal y Pablo Messiez entre los destacados

Los amantes del Temporada Alta pueden empezar a salivar con algunas de las novedades del festival de otoño gerundense donde Baró d'evel tendrá protagonismo más allá del cartel del festival. Entre Las primeras producciones y coproducciones anunciadas hay 11 estrenos en Catalunya, y algunos absolutos, con destacados nombres de la escena nacional e internacional.

La directora brasileña Christiane Jatahy, que juega con el teatro y el cine, montará una versión a la catalana de 'La senyoreta Júlia' de Strindberg con Júlia Genís y Moha Amazian como protagonistas de un reparto catalán que conectarán con los actores de la versión brasileña original, Júlia Bernat y Rodrigo de Ode. Hace años Jatahy montó una versión ambientada en Brasil que fue el primer espectáculo con el que debutó en Catalunya. Esta vez adapta la obra a la realidad catalana en una coproducción con el Teatre Lliure. "No será un remontaje. Es un texto nuevo desde el mismo punto de partida que ahora se acerca a la realidad de la Europa de hoy", ha destacado Narcís Puig, director del festival.

El autor y director argentino Pablo Messiez se inspira el pintor Francis Bacon y la novela 'El cordero carnívoro' de Agustín Gómez Arcos, centrada en el incesto homosexual y la represión, en su nueva pieza 'La forma humana'. Se estrenará en Girona con un potente reparto con Omar Ayuso, José Juan Rodríguez, Cris Blanco y Rebecca Hernando. La compañía de danza de La Veronal iniciará una trilogía sobre la vida y la transformación con 'Living & Leaving' con Fabio Calvisi y Marina Rodríguez.

Más allá de dos grandes propuestas internacionales aún por anunciar sí se ha visto ya la ópera de Cabosanroque sobre la figura de Don Juan 'Mil tres, say cheese', con música de Mozart y Bad Bunny que se incluirá en la Semana de programadores. Otros creadores catalanes o instalados en Catalunya con nuevos trabajos en la próxima edición son: Agnès Mateus y Quim Tarrida, Xabier Bobés, Oligor y Microscopia, Maria Jover y Gerard Franch, Ferran Joanmiquel, la compañía de circo eia, y la de danza, Mal Pelo. "Proyectos hay muchos. El problema del país sigue siendo el dinero para producir. Las ayudas trienales funcionan para gente que tiene una estructura. Pero hay muchos proyectos que no pueden salir adelante. No es por falta de creatividad sino porque nosotros, el Mercat, el Lliure y el TNC llegamos hasta donde podemos", apunta el director del Temporada Alta.

Un momento de 'Mil tres, say cheese'. / Sílvia Poch

Mateus y Tarrida ponen en tela de juicio la religión la tendencia aniquiladora de nuestra especie en 'Masacre' y Xavier Bobés, mago del teatro de objetos en estrecho contacto con el público reflexiona sobre la muerte, la vida y ausencia en 'Epitap'. El teatro de objetos y la poesía también están en el origen del 'Museo de los relámpagos', lo nuevo de Oligor y Microscopia. 'Un mal normal' de Maria Jover y Gerard Franch, que se dieron a conocer con 'Berenguera', imagina otros futuros posibles más allá de distopías, de la Inteligencia Artificial y los postulados postfascistas en esta coproducción con diversas instituciones y centros de creación impulsada por el Pirenart II, destacado proyecto europeo para impulsar la a jóvenes creadores.

Mal Pelo, una de las compañías decanas de danza contemporánea que quedan en Catalunya, estrenará 'La mà i els temps' un 'work in progress sobre el paso del tiempo, la memoria y la transformación donde las manos, extremidad vital capaz de reflejar desde finura y fortaleza y de hablar con gestos serán protagonistas. María Muñoz y Pep Ramis siguen experimentando.

Lo clásico y lo nuevo

En alianza con Clàssics, festival de arte contemporáneo y pensamiento, el Temporada Alta redescubrirá 'Drames rurals' de Caterina Albert con una lectura dramatizada a cargo de Àngels Gonyalons. Y Anna Alarcón reivindicará a Montserrat Roig la lectura de 'Digues que m'estimes encara que sigui mentira'. Alarcón protagonizará también junto a Clàudia Benito y Carlota Olcina 'Grans bardisses', texto de Llàtzer Garcia que ha sido Premio Quim Masó sobre tres hermanas que se reúnen en la casa familiar donde se deja sentir la ausencia de la madre. 'La solitud dels cossos celestes', del premiado Ferran Joanmiquel también explora un tema similar.

Y para los amantes del Torneig de dramatúrgia, una competición donde el público elige al ganador entre diferentes lecturas dramatizadas de textos nuevos -en anteriores ediciones ganaron obras como 'El crèdit' de Jordi Galceran y 'La nostra champions particular', de Cristina Clemente- contará con piezas de Àfrica Alonso, Elena Santiago, Elisenda Coll, Miquel Ferrer, Pau Vinyals, Roser Vilajosana, Tomás Verdú y Xavi Morató.