Richard Dean Anderson, el icónico MacGyver, confirma sus asistencia a la Comic-Con de Málaga

Málaga continúa engordando el cartel de una Comic-Con que quiere consolidarse como una de las grandes citas europeas de la cultura popular. La organización ha confirmado la presencia de Richard Dean Anderson, actor y productor estadounidense especialmente recordado por haber dado vida a Angus MacGyver, uno de los personajes más reconocibles de la televisión de los años ochenta y noventa.

La incorporación de Anderson aporta un componente nostálgico al evento. Su interpretación de MacGyver convirtió al personaje en un símbolo de ingenio, recursos improvisados y soluciones imposibles con objetos cotidianos. Aquella serie dejó una huella tan profunda en el imaginario popular que el apellido del protagonista acabó asociado, más allá de la ficción, a la capacidad de resolver problemas con creatividad.

Pero la carrera del actor no se limita a ese papel. Anderson también ocupa un lugar destacado en la ciencia ficción televisiva por su trabajo como Jack O’Neill en Stargate SG-1. Su presencia en Málaga conecta, por tanto, con dos públicos muy definidos: los fans de la televisión clásica de aventuras y los aficionados al género fantástico y de ciencia ficción.

Promoción de una colección de la serie MacGyver. / l.o.

Del 1 al 4 de octubre en FYCMA

La cita se celebrará del 1 al 4 de octubre de 2026 en FYCMA, el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, donde la marca San Diego Comic-Con regresará tras su desembarco europeo en la ciudad en 2025. La propia organización presenta el evento como un punto de encuentro para fans, profesionales, marcas y talento creativo, con contenidos exclusivos y experiencias vinculadas al cine, las series, el cómic, los videojuegos y la cultura pop.

El fichaje de Anderson se suma a una lista de invitados que ya incluye nombres procedentes de universos muy diferentes. Entre ellos figuran Kristian Nairn, conocido por su papel de Hodor en Juego de tronos; Iñaki Godoy, protagonista de la adaptación de One Piece; Sean Astin, vinculado a títulos como El señor de los anillos y Los Goonies; Michael Rooker, asociado a The Walking Dead y Guardianes de la Galaxia; además de Kevin Smith y el dibujante John Romita Jr.

La segunda edición llega, además, con la intención de crecer en espacio y contenidos. La organización ha anunciado una ampliación de las zonas expositivas, mejoras en áreas como Artists’ Alley y un refuerzo de los espacios dedicados al videojuego y a otras actividades para el público asistente.

Pasarela de cosplay en la Cómic Con de Málaga 2025 / Álex Zea

Con Richard Dean Anderson, la Comic-Con Málaga incorpora a su programación a una figura de fuerte tirón intergeneracional. Para muchos asistentes será la oportunidad de reencontrarse con el rostro de una televisión de aventuras que marcó época; para otros, la ocasión de acercarse a uno de los nombres clave de la ciencia ficción seriada.

Novedades en la Comic-Con Málaga

La segunda edición de la San Diego Comic-Con Málaga ampliará notablemente su superficie con nuevos pabellones cubiertos, más zonas de actividad y una reorganización pensada para mejorar la experiencia del público.

Entre las principales novedades destaca el crecimiento del espacio expositivo, que pasará de 10.800 a 19.600 metros cuadrados, con la incorporación de un segundo pabellón exterior. También se reforzarán áreas clave como la Gaming Plaza, que superará los 2.000 metros cuadrados, y la zona de juegos de rol, que contará con espacios diferenciados y más amplios.

La Artists Alley tendrá un área exterior propia dentro del Village, mientras que el espacio Meet the Artist regresará tras la buena acogida de la primera edición, con encuentros, firmas y fotos con figuras del cine, el cómic y la ilustración.

Las interminables colas en la Comic Con de 2025 generaron multitud de quejas entre los usuarios. / Álex Zea

La organización también ha hecho autocrítica tras los problemas de acceso vividos en 2025. Aunque reconocen que seguirá habiendo colas, aseguran que estarán mejor ordenadas, con nuevos accesos independientes y una distribución más eficaz del recinto. Además, se habilitará una preventa exclusiva para los asistentes de la primera edición.

Otra de las mejoras llegará en la oferta gastronómica, con más variedad, precios ajustados y una organización inspirada en grandes festivales. También se permitirá la entrada con agua, una de las principales reclamaciones tras los episodios de mareos y deshidratación registrados el año pasado.

Con estas novedades, la Comic-Con Málaga busca consolidarse como uno de los grandes eventos internacionales de cultura pop y creación, reforzando su impacto cultural y económico en la ciudad. Un evento que aspira a convertir Málaga, de nuevo, en capital europea del entretenimiento.