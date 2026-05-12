Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesoresHantavirusHelena JubanyBarcelonaLluvia CatalunyaRecogida basuraJornada laboralElecciones AndalucíaCaso MontoroConservatori LiceuMarc MárquezReal Madrid
instagramlinkedin

Cultura y fiscalidad

La Ley de Mecenazgo para Catalunya suma el apoyo de Junts y Esquerra

La propuesta legislativa, impulsada por el PSC, ha superado su registro en el Parlament y se espera un consenso amplio para su aprobación antes de final de año

Maite Esteve de la Fundació Catalunya Cultura, en el Parlament.

Maite Esteve de la Fundació Catalunya Cultura, en el Parlament. / EPC

Marta Cervera

Marta Cervera

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Ley de mecenazgo catalana del PSC avanza tras haber llegado la propuesta de ley al Parlament este martes. La Plataforma pel Mecenatge, entidad que representa a más de 200 sectores liderada por Maite Esteve, directora de la Fundació Catalunya Cultura, ha valorado positivamente el proyecto de ley que ayudará a tener mayores incentivos a quienes donen a cultura, tercer sector, acción social, investigación y deporte.

Tras contribuir a la reforma de la Ley de mecenazgo en Madrid en 2023, la plataforma ha aplaudido hoy en el Parlament la primera Ley de mecenazgo catalana que ofrecerá mejores incentivos fiscales. Esteve prevé que en el mejor de los casos la nueva ley se apruebe antes de finales de año porque Junts, PSC y Esquerra Republicana han firmado su registro en el Parlament. “Hemos conseguido un gran consenso en el arco parlamentario”, aseguró Esteve.

La ley catalana suma un plus a las desgravaciones fiscales de la ley 49/2002 española. Por ejemplo, las donaciones de 250 euros en micromecenazgo estarán bonificadas con un 95%, frente al 80% de la ley española actual. Y en Universidad e investigación las bonificaciones serán del 100%. Y todo lo que supere los 250 euros en donaciones tendrá un 20% más, es decir, ofrecerá un retorno en la renta de 60%. La ley española ofrece el 40%. “Una vez se apruebe la ley, los catalanes podremos imputar más de la mitad de lo que hayamos aportado en donaciones”, destaca Esteve.

En cuanto a las categorías de mecenazgo se incluyen las donaciones a entidades museísticas y fomento y difusión del patrimonio histórico. Y en la disposición final obliga a evaluar cada tres años en imposición y en impacto el impacto de la nueva ley.

Noticias relacionadas y más

Más allá de incentivos fiscales, la ley prevé la creacion del Consell de mecenatge, algo que ya existe en Francia. Una de sus misiones será “hacer pedagogía sobre mecenazgo” así como poner en valor y reconocer la labor de los mecenas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. La cantante Bonnie Tyler, en coma inducido tras someterse a una operación de urgencia en Portugal
  2. Eric Clapton, un arte de la guitarra sereno, magnético y sin efectismos en el Palau Sant Jordi, 22 años después
  3. Emma Vilarasau, actriz: 'Barcelona está consiguiendo el sueño de cualquier ciudad: tener público de los 18 a los 80 años
  4. Carles Porta busca a los padres de tres niños abandonados en Barcelona en 1984: 'Fue una montaña rusa
  5. El Último de la Fila y la enigmática guitarrista Sara García
  6. El Último de la Fila desvela a quién iba dirigida la frase '¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité?': 'No es una chica ni un amigo
  7. Olivia Rodrigo, un talento despampanante para anotar el primer gol del Clásico en el Grec, 'el escenario más bonito del mundo
  8. La People in Red Barcelona convierte el MNAC en una gran alfombra roja solidaria con Maribel Verdú, Serrat y Carla Simón

Joan Manuel Serrat, Premio de Honor de la Academia de la Música

Twice, el supergrupo K-pop, abre una tienda efímera en El Born para sus fans antes del concierto

Twice, el supergrupo K-pop, abre una tienda efímera en El Born para sus fans antes del concierto

Exalumnas del Conservatori del Liceu acusan a un exprofesor de tocamientos, enviarles fotos desnudo e intentos de beso

Exalumnas del Conservatori del Liceu acusan a un exprofesor de tocamientos, enviarles fotos desnudo e intentos de beso

Richard Dean Anderson, el icónico MacGyver, confirma sus asistencia a la Comic-Con de Málaga

Richard Dean Anderson, el icónico MacGyver, confirma sus asistencia a la Comic-Con de Málaga

La artista que convierte a Don Quijote, Cenicienta, Micky Mouse y Caperucita en iconos de la Corea tradicional

De la A de Almodóvar a la Z de Zahera: el cine español se luce este año en Cannes

De la A de Almodóvar a la Z de Zahera: el cine español se luce este año en Cannes

Anna Caballé: "Me pregunto qué sabía Díaz Ayuso de Hernán Cortés al ir a México"

Anna Caballé: "Me pregunto qué sabía Díaz Ayuso de Hernán Cortés al ir a México"

Una etapa de 'La travessa', 'Crims' y un cara a cara Xavi Valls-Gerard Romero: los programas de 3Cat ocuparán Montjuïc

Una etapa de 'La travessa', 'Crims' y un cara a cara Xavi Valls-Gerard Romero: los programas de 3Cat ocuparán Montjuïc