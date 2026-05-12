La Ley de Mecenazgo para Catalunya suma el apoyo de Junts y Esquerra

La Ley de mecenazgo catalana del PSC avanza tras haber llegado la propuesta de ley al Parlament este martes. La Plataforma pel Mecenatge, entidad que representa a más de 200 sectores liderada por Maite Esteve, directora de la Fundació Catalunya Cultura, ha valorado positivamente el proyecto de ley que ayudará a tener mayores incentivos a quienes donen a cultura, tercer sector, acción social, investigación y deporte.

Tras contribuir a la reforma de la Ley de mecenazgo en Madrid en 2023, la plataforma ha aplaudido hoy en el Parlament la primera Ley de mecenazgo catalana que ofrecerá mejores incentivos fiscales. Esteve prevé que en el mejor de los casos la nueva ley se apruebe antes de finales de año porque Junts, PSC y Esquerra Republicana han firmado su registro en el Parlament. “Hemos conseguido un gran consenso en el arco parlamentario”, aseguró Esteve.

La ley catalana suma un plus a las desgravaciones fiscales de la ley 49/2002 española. Por ejemplo, las donaciones de 250 euros en micromecenazgo estarán bonificadas con un 95%, frente al 80% de la ley española actual. Y en Universidad e investigación las bonificaciones serán del 100%. Y todo lo que supere los 250 euros en donaciones tendrá un 20% más, es decir, ofrecerá un retorno en la renta de 60%. La ley española ofrece el 40%. “Una vez se apruebe la ley, los catalanes podremos imputar más de la mitad de lo que hayamos aportado en donaciones”, destaca Esteve.

En cuanto a las categorías de mecenazgo se incluyen las donaciones a entidades museísticas y fomento y difusión del patrimonio histórico. Y en la disposición final obliga a evaluar cada tres años en imposición y en impacto el impacto de la nueva ley.

Más allá de incentivos fiscales, la ley prevé la creacion del Consell de mecenatge, algo que ya existe en Francia. Una de sus misiones será “hacer pedagogía sobre mecenazgo” así como poner en valor y reconocer la labor de los mecenas.