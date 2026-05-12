¿Una Ley de Mecenazgo para Catalunya en 2027? El "amplio consenso" alienta las expectativas de artistas y deportistas

La ley catalana de mecenazgo que ha entrado en el Parlament este martes podría aprobarse este mismo 2026, si todo va bien, o a principios de 2027. Pero el camino recorrido hasta llegar al “amplio consenso” con el que hoy cuenta según una de sus principales impulsoras, Maite Esteve de la Fundació Catalunya Cultura, no ha sido siempre fácil. Queda, eso sí, allanado con el apoyo de PSC-Units, ERC y Junts.

No es la primera vez que se intenta que Catalunya tenga su propia ley de mecenazgo para regular, entre otras cosas, el porcentaje autonómico del IRPF. A principios de 2025, la Fundació Catalunya Cultura envió su propuesta de Ley de Mecenazgo a todos los partidos, que buscaba "reconocer el mecenazgo y darle visibilidad y crear los cimientos para el desarrollo de la filantropía y el mecenazgo en Cataluña”. Junts, uno de los partidos más favorables a su aprobación, la registró en el Parlament al día siguiente y añadió unos matices para incorporar el ámbito del deporte, tal y como han hecho otras comunidades autónomas como Baleares. Y ahí se quedó.

Los socialistas se pusieron entonces manos a la obra para redactar su propia ley. En concreto, la Secretaria d’Hisenda y la Directora general de Tributs i Joc, mano a mano con el Departament de Cultura. Según explicaba la propia Esteve a este diario hace unos meses, “es muy positivo que se junten los dos departamentos, Empresa y Cultura, para que la gente entienda que el mecenazgo es algo bueno porque todavía tiene connotaciones negativas. La gente tiene que entender que cuando dona 50 euros para La Marató lo que está haciendo es mecenazgo. No es una cosa de ricos”.

Que la ley estaba entre los planes del ejecutivo de Salvador Illa encajaba con la campaña institucional que hace unos meses se puso en marcha para concienciar a los catalanes sobre los beneficios de la filantropía. ‘Tú també pots ser mecenes’, impulsada por el Departament d’Empresa i Treball y el Departament de Cultura, tenía un objetivo: hacer pedagogía sobre el mecenazgo como un instrumento para “dignificar, enriquecer y potenciar la cultura”.

Como era de prever, la ley registrada este martes ha dejado algunas ideas en el tintero como la figura del carnet cultural, un instrumento para registrar la compra de entradas y acceder a deducciones fiscales a través de un dispositivo electrónico gestionado por el Departament de Cultura.

Tras dos décadas sin actualizarse, la reforma de la Ley de Mecenazgo se aprobó en el Consejo de Ministros en diciembre de 2023. Catalunya es una de las comunidades autónomas que todavía no tiene su propia ley de mecenazgo para legislar sobre un pequeño porcentaje del IRPF, el tramo autonómico que tiene que ver con las donaciones de individuos.

El micromecenazgo es, de hecho, uno de los mayores beneficiados en la nueva propuesta. También los artistas (que consten en el Cens d'Artistes de Catalunya dos años antes de la donación) y los deportistas de alto nivel, siempre que los rendimientos derivados de esa actividad no sean superiores a los 36.000 euros y que no sean declarantes del impuesto sobre el patrimonio.

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Otras comunidades sí disponen de una ley propia: La Rioja tiene la suya desde 2021, Baleares desde 2015, la Comunitat Valenciana incluyó el mecenazgo científico y deportivo no profesional en 2018, Murcia en 2022 y Castilla la Mancha en 2019. Guipúzcoa, Álava y Bizkaia desplegaron normas forales (en 2004, 2021 y 2019) y en 2023 se aprobó un decreto foral para reordenar el régimen tributario de las fundaciones y otras entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.