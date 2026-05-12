De Girona a Alicante: cómo será el rodaje en España de 'Enredados', la nueva Rapunzel de Disney

Catalunya es una de las comunidades donde Disney se trasladará para grabar la película en 'live action' de 'Enredados' este verano. Para ello, la ciudad de Girona ha sido elegida como una de las localizaciones que pretenden recordar al reino ficticio de Corona.

Gran evento cinematográfico

Se trata de la adaptación de la película sobre Rapunzel en la vida real, un proyecto de The Walt Disney Company que espera ser uno de los grandes eventos cinematográficos. La producción está inspirada en el cuento de los hermanos Grimm y en la película original de 2010, y será dirigida por Michael Gracey, conocido por dirigir El Gran Showman. Además, el reparto incluirá a Teagan Croft en el papel de Rapunzel y a Milo Manheim como Flynn Rider.

Ambiente medieval de Girona

Desde hace unas semanas sabemos que, a partir del próximo mes de junio y durante los próximos ocho meses, algunas de las ciudades de España se convertirán en el plató de la mayoría de escenas de las películas, según confirmó el propio director. Hasta ahora, se desconocía cuáles eran las ciudades escogidas, pero ya son públicas las ubicaciones y Girona es una de ellas.

Parte del rodaje se llevará a la ciudad gerundense, una localización que ya se ha utilizado en otras ocasiones por su ambiente medieval, como en algunas escenas de 'Juego de Tronos'.

Las escenas en Girona probablemente se graben en exteriores y con mucha actividad y gente, ya que contará con los figurantes escogidos a partir del casting que se realizó el pasado mes.

El Barri Vell será uno de los escenarios principales en la grabación, que está prevista para julio. Las calles empedradas y estrechas, las catedrales, las murallas y sus estilos románicos y góticos evocan a un ambiente medieval que es el que se pretende recrear en esta cinta.

Producción instalada en Alicante

Girona no será el único lugar de rodaje en España, sino que se espera que la base principal de la producción se instale en Alicante, en el centro audiovisual de la Ciutat de la Llum. Este complejo permite combinar las escenas de exterior con un lugar totalmente equipado para grabar en plató. Así lo ha adelantado el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, que se ha hecho eco de la decisión tomada por la multinacional estadounidense.

En la ciudad, también se han llevado a cabo los cástings para elegir a los figurantes, aunque el equipo de grabación no prevé el rodaje hasta junio, siendo una de las primeras ciudades españolas en acoger la película.

Uno de los principales espacios exteriores que se vinculan a la grabación en esta ciudad es el Castell de Santa Bàrbara, que se sitúa en la cima del monte Benacantil a 166 metros de altura y es una de las mayores fortalezas medievales del país.

Otras localizaciones en España

Con todo, probablemente también se añadirán otras ciudades a la lista; Tarragona es otra de ellas. En esta localización también se ha realizado un casting para encontrar figurantes y el rodaje está previsto para julio.

Además, también se prevé que la producción y la grabación se traslade a Burgos y a otros puntos de la Comunitat Valenciana.