Teatro
La Generalitat autoriza una operación de crédito de 300.000 euros a la Fundació Teatre Lliure
El Teatre Lliure de Barcelona solicita una operación de crédito a corto plazo por valor de hasta 300.000 euros para asegurar su liquidez
El Govern ha acordado autorizar a los representantes de la Generalitat en los órganos de gobierno de la Fundació Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona a aprobar la renovación de una operación de endeudamiento a corto plazo por un importe máximo de 300.000 euros.
Según informa el Govern tras el Consell Executiu, la Fundació Teatre Lliure necesita renovar una operación de endeudamiento a corto plazo "para atender necesidades transitorias de tesorería".
La Fundació Teatre Lliure tiene como finalidades fundacionales promover, producir, gestionar, programar y difundir espectáculos escénicos y musicales dirigidos a un público mayoritario a partir de unos postulados que atiendan al interés público y en general como expresión de una forma artística creativa, plural y contemporánea.
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