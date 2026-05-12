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Teatro

La Generalitat autoriza una operación de crédito de 300.000 euros a la Fundació Teatre Lliure

El Teatre Lliure de Barcelona solicita una operación de crédito a corto plazo por valor de hasta 300.000 euros para asegurar su liquidez

Un momento de 'Els estunmen', ópera contemporánea que se estrena en el Teatre Lliure.

Un momento de 'Els estunmen', ópera contemporánea que se estrena en el Teatre Lliure. / Marta Mas Girones

EFE

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El Govern ha acordado autorizar a los representantes de la Generalitat en los órganos de gobierno de la Fundació Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona a aprobar la renovación de una operación de endeudamiento a corto plazo por un importe máximo de 300.000 euros.

Según informa el Govern tras el Consell Executiu, la Fundació Teatre Lliure necesita renovar una operación de endeudamiento a corto plazo "para atender necesidades transitorias de tesorería".

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La Fundació Teatre Lliure tiene como finalidades fundacionales promover, producir, gestionar, programar y difundir espectáculos escénicos y musicales dirigidos a un público mayoritario a partir de unos postulados que atiendan al interés público y en general como expresión de una forma artística creativa, plural y contemporánea.

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