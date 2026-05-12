Exalumnas del Conservatori del Liceu acusan a un exprofesor de tocamientos y enviarles fotos desnudo: "Nunca me dijo que me suspendería, pero yo tenía miedo"

Dos exalumnas del Conservatori del Liceu acusan al exprofesor de violonchelo del centro P. T. de, presuntamente, haberles enviado fotos desnudo durante su relación académica y posteriormente. Además, una de ellas y otra tercera exestudiante acusan al exdocente de haberles realizado supuestos tocamientos en el cuerpo en el aula y de haber intentado besarlas en el coche del profesor hace aproximadamente una década. El violonchelista ahora ejerce como presidente en una fundación con un cuarto de siglo de trayectoria que organiza cursos de música y un festival en verano, sigue programando conciertos de prestigio y es concejal en un pequeño municipio de la provincia de Lleida.

Este diario se ha puesto en contacto con el exprofesor, que ha respondido que se encuentra "sumamente sorprendido y triste" ante estas acusaciones. "Es la primera vez que me llega una información de la existencia de acusaciones contra mí. Fui profesor del conservatorio entre 1987 y 2025. Llevo un curso retirado del conservatorio. Las acusaciones que menciona, no me fueron comunicadas ni en el curso actual ni en anteriores cursos por parte de los responsables del conservatorio ni tampoco por parte del alumnado", ha asegurado.

EL PERIÓDICO recibió la primera información sobre este profesor después de publicar hace casi un año un caso de presuntos abusos de un profesor de guitarra del conservatorio, que finalmente fue despedido del centro por motivos disciplinarios.

"Las últimas veces se le veía el pene"

Las exestudiantes de música han relatado a este diario acciones muy concretas protagonizadas por el profesor, como por ejemplo el envío de mensajes "a todas horas por Whatsapp", algunos de ellos acompañados de imágenes explícitas de su cuerpo desnudo. EL PERIÓDICO ha tenido acceso a algunas de ellas. Una de estas exalumnas ha explicado que habría recibido fotografías de P. T., que en ese momento era un hombre de más de 50 años, cada vez más explícitas. “Al principio era: ‘Mira, qué bonito el río’ y eran fotos del paraje natural. Luego era el río con él con ropa, donde decía que le gustaba la naturaleza. Pero ya las últimas veces se le veía el pene”, asegura esta violonchelista. “Cada vez se iba atreviendo a mostrar más”, añade.

En una de las fotos a las que ha tenido acceso este diario se puede ver a P. T. en una playa con el cuerpo desnudo y de espaldas. La utilizó para desear a al menos una de sus alumnas un feliz año, con las palabras 'Bon any' cubriendo sus nalgas. Una de las antiguas alumnas asegura que, tras la insistencia y presión del exprofesor, ella también acabó enviándole fotografías. Las dos aseguran que siguieron recibiendo fotografías explícitas una vez terminada su relación académica.

Notificación al conservatorio

Una de las violonchelistas con las que ha hablado EL PERIÓDICO dice que comunicó verbalmente la situación a un jefe de departamento del Conservatori del Liceu, que le aseguró que se lo trasladaría a la dirección, aunque se desconoce si finalmente se hizo este trámite. La alumna nunca recibió respuesta. Según afirman fuentes del conservatorio a este diario, ellos no tienen "ninguna denuncia escrita de la época en la que se produjeron estos supuestos hechos".

Además, el pasado mes de septiembre la joven compartió su testimonio a través del Canal Ético habilitado por el centro a finales del curso pasado -tras la publicación de EL PERIÓDICO de un caso de abusos- para investigar este tipo de conductas. En ese momento, él ya no era profesor del centro, ya que dejó de ejercer el pasado curso. "Si se pone una denuncia contra alguien que ya no es miembro de la comunidad Conservatori del Liceu, los procedimientos del canal ya no serían aplicables", matizan desde el centro. Estas tres exalumnas no han llegado a presentar denuncia ante la policía porque querían dejar atrás lo sucedido y olvidar la relación con este exprofesor.

La invitaba a su casa para “estudiar más tranquila”

Dos de los testimonios relatan que el profesor intentó besarlas en el coche. Una de ellas precisa que, con la excusa de que él le quería dejar su violonchelo porque el suyo no era suficientemente bueno, le dijo que entrara en su vehículo. Allí fue donde intentó besarla. Otra de las jóvenes también ha descrito una situación similar e, incluso, asegura que el exdocente fue más allá: "Antes de empezar a estudiar con él, cuando estaba preparándome para las pruebas del conservatorio, me agarró de la pierna y me intentó besar en su coche. Rápidamente yo le dije que me iba y salí del coche. Me acuerdo que pensé: ‘Esto no acaba de ocurrir’".

Según una de las alumnas, el profesor le decía cosas como que “si las mujeres son guapas tienen que compartir su cuerpo” y la invitaba a su casa para “estudiar más tranquila”.

Un hombre guarda un violonchelo en su funda / MANU MITRU / EPC

"Tenía miedo”

Dos exestudiantes del Liceu sostienen que también les realizó tocamientos en su cuerpo, tanto dentro de las aulas como fuera del centro. Una de ellas asegura que, en la escuela de música, el exprofesor llegó a tapar con un trapo la ventanilla de la puerta de acceso al aula. También, según la misma mujer, movía el piano frente a la cristalera para que nadie pudiese ver desde la calle lo que pasaba dentro.

La otra joven explica que en las clases el profesor se levantaba "y me tocaba los muslos y me apretaba la pierna", además, "se apoyaba en mis muslos y ponía su cara delante de mí. Se acercaba por detrás y se me ponía muy cerca de la oreja”. La afectada también asegura que "le hacía ir a su casa para recibir clases privadas" y que, en alguna ocasión, se había sentido incomodada por cómo la miraba. Esta situación provocó que esta mujer abandonara la música y se fuera a vivir al extranjero.

Las exalumnas dependían de la evaluación del profesor para aprobar el curso y seguir adelante con sus estudios. "Nunca me dijo textualmente que me suspendería por no querer hacer algo, pero yo tenía miedo de que si no accedía a sus demandas tuviera consecuencias”, recalca uno de los testimonios. Este diario ha tenido acceso a un mensaje en la que el profesor aseguraba a una de sus estudiantes que le pondría "las cosas fáciles" en su carrera y, le llegó a decir que no se preocupara por su futuro, "el máster y las clases". El entonces docente insistió a esta misma joven que ese trato nunca sería "a cambio de", a la vez que se excusaba de que era "un hombre mayor".

Otra exalumna sospecha de la exigencia de su profesor: "Me decía que tenía un problema muy grave con la técnica y me iba a construir. Él quería que yo tuviera la sensación de que necesitaba mejorar, pero yo era buenísima tocando el violonchelo. Una dinámica de poder que no tenía sentido", reflexiona hoy la exalumna.

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