Un escritor irlandés califica de acto "antisemita" el boicot a Eurovisión por parte de la televisión pública

El escritor irlandés Graham Linehan acusó a la cadena pública irlandesa RTE de antisemitismo por programar la serie humorística “Father Ted”, de la que es coautor, en lugar de Eurovisión, como señal de protesta contra Israel.

Mientras las semifinales de Eurovisión comienzan este martes en Viena, Irlanda forma parte de los países que participan en el mayor boicot político jamás organizado contra este certamen, debido a la participación de Israel. “No he autorizado el uso de Father Ted con fines políticos antisemitas”, declaró este martes Graham Linehan en redes sociales. “Me opongo a ello con la mayor firmeza”, añadió.

El boicot de la RTE “es antisemitismo -el odio más antiguo- disfrazado de (defensa de los) derechos humanos”, afirmó también. “Irlanda merece algo mejor. La RTE debe rendir cuentas”, insistió el escritor, reclamando la dimisión del director de la cadena.

La RTE no respondió a la petición de AFP para comentar estas declaraciones.

La guerra llevada a cabo por Israel en la Franja de Gaza ha llevado a Irlanda y a otros cuatro países —España, Eslovenia, Países Bajos e Islandia— a retirarse de este prestigioso evento anual. El pasado diciembre, la RTE declaró que la participación de Irlanda seguía siendo “inadmisible dadas las espantosas pérdidas humanas en Gaza y la crisis humanitaria que sigue poniendo en peligro la vida de tantos civiles”.

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Al igual que Irlanda, España y Eslovenia se niegan a retransmitir el concurso esta semana. Coincidiendo con la final del sábado, la cadena pública irlandesa emitirá un episodio dedicado a Eurovisión de la exitosa sitcom de los años 90 “Father Ted”, coescrita por Graham Linehan.