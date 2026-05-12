La Costa Brava pierde festivales este verano: ni White Summer ni Idilic

La Costa Brava no tendrá este verano los festivales White Summer, celebrado desde hace unos años en Palamós, ni Idilic, de Sant Feliu de Guíxols.

Ya es el segundo año que el Festival White Summer no se celebrará, según ha confirmado la promotora Clipper's, organizadora de festivales como Cap Roig y Summerfest Cerdanya.

Las últimas ediciones del festival se celebraron en 2023 y 2024 en Palamós en un campo junto a la C-31 y con la promotora Clipper's como organizadora. Antes, se había ubicado durante diez ediciones en el Mas Gelabert de Pals.

El año pasado, la promotora anunció una "pausa estratégica" que debía redefinir el proyecto, asegurando en un comunicado que "La organización, junto con todo el equipo y los colaboradores habituales –restauradores, expositores, dinamizadores de actividades y otros agentes implicados–, lleva meses trabajando en una nueva propuesta que ofrecerá una experiencia el evento"

La última edición del festival rozó los 30.000 visitantes en los 11 días que se celebró, y por donde pasaron artistas como Vicco, Julieta, Mag Lari o 31Fam.

En cuanto al Festival Idilic, ha celebrado tres ediciones en Sant Feliu de Guíxols en un formato de dos días con una quincena de actuaciones con un escenario en el Guíxols Arena. La organización, a cargo del Grupo The Project, anunció hace unos meses a través de las redes sociales que este año "Idílic se tomaría un pequeño descanso". En el comunicado aseguran que "hemos decidido aplazar a Idilic porque no podemos garantizar las condiciones de ubicación ni el estándar de producción que consideramos imprescindibles". Sin embargo, subrayan que "estamos buscando un nuevo espacio aún más idílico, mayor y mejor conectado", lo que abre la puerta al cambio de municipio, aunque la organización no lo ha confirmado.

La primera edición del Idilic debía celebrarse inicialmente en Castell-Platja d'Aro, pero dos semanas antes del inicio se anunció el cambio de ubicación, que fue el municipio ganchón. La organización aseguró que el cambio fue por "motivos ajenos a Idilic Festival" y habló de un "cambio inesperado en la acogida institucional, política y administrativa" tras las elecciones municipales.

El festival cerró el año pasado con 14.000 asistentes y cabezas de cartel como Melendi, Dani Fernández, Alizzz, Malmö040 y Figa Flawas.