Una confortable caja de pino para llevar el Frontal Florentino de Manresa a Madrid

Diez meses después de hacerse público que el Frontal Florentino viajaría al Museo del Prado para participar en la exposición temporal A la manera de Italia. España y el gótico Mediterráneo 1320-1420, la joya de la corona de la basílica de la Sede de Manresa se ha retirado este mediodía de la vitrina que le ha acogido desde el 2022, después de su restauración en profundidad. Ahora, y hasta su regreso, en otoño, una reproducción pintada ocupará su sitio. La exposición, que comisaría Joan Molina Figueras, jefa de la Colección de pintura europea hasta 1500, se inaugura el 26 de mayo.

Cuatro expertos de la empresa SIT Spain, especializada en el traslado, embalaje y logística de obras de arte, lo han encubierto, con todas las medidas de protección, en una caja de madera de pino ignífuga con tratamiento antibacteriano y antifúngico. De 3,65 metros de largo, 35 centímetros de altura y 116 de ancho, esta 'caja de tráfico' o 'museográfica', diseñada para proteger piezas de valor contra incendios, humedad e impactos físicos, ha sido construida, explicaba Erola Bedmar, responsable de la gestión cultural y turística de la Seu, "a medida de la Restauración de Bienes Muebles de Cataluña.

Embalaje y retirada del frontal florentino en Manresa, con destino a Madrid. / JORDI BIEL

Desde 1888 y hasta hoy, ésta será la cuarta vez que el también llamado Frontal de la Pasión, de Geri di Lapi, abandone la Seu para exhibirse fuera, 37 años después de su última salida. El primer paso para el traslado ha sido introducir la caja museográfica en la basílica y situarla frente a la vitrina. Con todo cuidado, los expertos en embalaje de arte han descolgado de la vitrina la obra maestra del bordado florentino -que se puede ver en la capilla de la Virgen de Lourdes- y la han metido en el interior de la caja que ha sido diseñada con la misma inclinación con la que se exhibe en la vitrina, del ¿Por qué? Por una cuestión de conservación y exposición.

Con los bellos bordados boca arriba y acomodado en una base hecha de 'celaire', material de espuma de polietileno ligero, flexible y acolchado, para proteger la pieza, en especial de la humedad, el Frontal Florentí se ha sujetado con unas escuadras para asegurar la mínima movilidad y se ha procedido a tapar. Quedaba sacarla de la basílica y montarla en el camión. Todo ello en menos de una hora. Hoy, la prenda dormirá en el almacén con cámaras acondicionadas que tiene la empresa en Vildecans, y está previsto que mañana ya viaje hacia el Museo del Prado de Madrid.

Embalaje y retirada del frontal florentino en Manresa, con destino a Madrid. / JORDI BIEL

Como explicaba la restauradora Sílvia Crespo, que lleva veinte años y catorce que trabaja en SIT Spain, una vez llegue al museo madrileño, la caja entrará en la sala de reserva del equipamiento hasta el montaje de la exposición, previsto para este jueves. SIT Spain ya fue la empresa que sacó al Frontal Florentino del Museo de la Seu para su restauración. Ese, recordaba, sí fue un traslado más complicado; el de hoy, mucho más "habitual" y mucho más sencillo porque la obra está ya restaurada: "El textil es muy delicado", apunta. Conocer la prenda, dice, ayuda. Considerada internacionalmente una de las obras maestras del bordado florentino, a la pieza se le realizó un tratamiento de conservación en 1992 y una restauración en profundidad en 2021-22.

Embalaje y retirada del frontal florentino en Manresa, con destino a Madrid. / JORDI BIEL

Junto con la obra de Geri di Lapi, el Museo del Prado acogerá también otra pieza de la Seu, el retablo de San Marcos y San Anià, obra de Arnau Bassa, que ya fue trasladado al equipamiento madrileño el pasado julio: una cesión a cambio de la restauración del retablo en las instalaciones museísticas madrileñas. En la muestra, el retablo formará parte de una selección de pinturas y manuscritos iluminados realizados por un grupo de artistas del entorno de Ferrer y Arnau Bassa.

La exposición

A modo de Italia se podrá ver de mayo a septiembre de 2026 y aborda la circulación artística en el Mediterráneo occidental y la influencia que ejerció el trecento italiano en la configuración del arte hispánico de época gótica. El proyecto está apoyado por otras grandes instituciones y colecciones del estado con la cesión de bordados, manuscritos iluminados, pinturas, esculturas... y las dos piezas manresanas.