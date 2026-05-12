Ernest Urtasun, sobre el concierto de Kanye West en Madrid tras los vetos en otros países: "Estamos analizando la situación"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se ha limitado a asegurar este martes que el Gobierno está "analizando la situación" en relación al concierto que el rapero estadounidense Kanye West, ahora conocido como Ye, tiene previsto ofrecer el próximo 30 de julio en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, después de que varios países europeos hayan vetado o cancelado actuaciones del artista por sus comentarios antisemitas y de apología del nazismo.

"De momento estamos analizando la situación. Ese concierto todavía no se ha producido y estamos acabando de analizar la situación", ha señalado Urtasun en declaraciones a los medios antes de participar en una reunión con sus homólogos europeos en Bruselas.

El titular de Cultura ha respondido así al ser preguntado por si el Gobierno se plantea actuar ante la polémica generada por el artista estadounidense, que en febrero del año pasado publicó mensajes antisemitas en la red social X, donde llegó a escribir "soy nazi", "adoro a Hitler" y "soy racista", además de comercializar camisetas con esvásticas.

El ministro Ernest Urtasun en la manifestación del 1 de mayo en Barcelona. / Quique García / EFE

El concierto previsto en el estadio del Atlético de Madrid, que supondría el regreso del rapero a España dos décadas después de su anterior actuación en el país, se mantiene por el momento pese a la cascada de cancelaciones y vetos registrados en otros puntos de Europa en las últimas semanas.

El Reino Unido, el primero en vetar a Ye

Reino Unido fue el primer país en denegar la entrada al artista, una decisión que obligó posteriormente a cancelar su participación en el Wireless Festival de Londres y que las autoridades británicas justificaron al considerar que su presencia no sería "beneficiosa para el bien público".

También en Francia, el propio cancante anunció el aplazamiento de su concierto en Marsella, previsto para el 11 de junio, después de que el ministro del Interior galo advirtiera de que estudiaba vías legales para prohibir el evento.

En Polonia, los gestores del Estadio de Silesia cancelaron el concierto previsto en Chorzów después de que la ministra de Cultura polaca, Marta Cienkowska, calificara de "inaceptable" organizar una actuación de un artista que ha expresado públicamente posiciones antisemitas y ha trivializado crímenes vinculados al nazismo.

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A estos vetos se ha sumado también Suiza, donde el FC Basel rechazó acoger una actuación del rapero en su estadio por sus comentarios antisemitas, según han informado medios helvéticos.