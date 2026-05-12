Circ d'ara mateix: riesgo, acrobacias y atrevimiento se citan en el Mercat de les Flors

Once espectáculos nacionales e internacionales de circo contemporáneo y con propuestas para el público adulto en su mayoría llenarán el Mercat de les Flors. La muestra bianual se celebrará del 15 al 31 de mayo. En ella se podrán ver propuestas sorprendentes como 'Cuir', un espectáculo de la compañía belga Heart Core interpretado de Arno Ferrera y Gilles Polet que explora temas como la masculinidad y la intimidad y el tacto donde aparecen como gladiadores sin armas, vestidos con arneses y poco más. La fuerza es uno de los elementos de este espectáculo pero no el único. 'Armour', la otra propuesta que presenta, es una relación íntima entre tres cuerpos masculinos que "puede ser incómoda", avisa el programa sobre esta pieza que a través de la danza y la acrobacia saca a relucir aspectos tóxicos de la virilidad.

"Salir del relato único, blanco, cisgénero, heterosexual, del norte global, imperial, impune" para "generar y compartir espacios donde el cuerpo también piensa, emociona y propone otros mundos posibles. Circo o no. Ahora mismo". Esa es la idea detrás de la programación de esta nueva edición comisariada por Zed Zanzu y Marc Olivé. El público no saldrá indiferente.

'Happy', de Cirque Désolé, compañía argentina establecida en Francia opta por el desnudo integral para defender lo queer y la artista Diana Salles, una brasileña afincada en Alemania, convierte en arte su 'coming out' trans en 'Desilusional. I killed a man', una propuesta poética sobre cuerpo, identidad y transformación.

Dos propuestas utilizan un material tan delicado como el cristal: 'Sklenka Melta' de Vivian Friedricha, artista alemala instalada en Catalunya, y 'Ghetto', del brasileño Marcelo Nunes de Cie Dissociée, una pieza sobre la adicción y su poder depredador.

Y Juan Carlos Panduro presentará 'Salar la pena'. El artista extremeño intenta construir una liturgia de limpieza o vaciamiento, explorando el fracaso, la pérdida, el deseo y todo aquello que conecta lo divino con lo monstruoso.

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'In Difference' de la compañía franco-belga Marika Marinoni y Jef Everaert, unos especialistas en rueda Cyr; 'Fragments' de la compañía andaluza La Víspera, que combina circo, máscatas, vñideo y thriller psicológico y la veterana compañía Los Galindos con 'MDR', una alocada farsa para incomodar creada e interpretada por Anicet Leone, Gabriel Agosti y Marcel Escolano completan la programación. El humor también estará presente en la inauguración el día 15 con un espectáculo en la plaza Margarida Xirgu que se repetirá al día siguiente: 'Josianes ou l’art de la résistence'. El 'show' de la compañía francesa Josianes es un canto a la feminidad y a la resistencia que combina humor, feminismo, acrobacias y canto.