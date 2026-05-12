La artista que convierte a Don Quijote, Cenicienta, Micky Mouse y Caperucita en iconos de la Corea tradicional

Don Quijote nunca ha sido un personaje inmóvil. Nació en La Mancha, pero hace siglos que dejó de pertenecer sólo a ese paisaje. Ha cambiado de idioma, de rostro, de escenario y de época sin perder su rara mezcla de fragilidad y grandeza. Ahora, en la mirada de la artista surcoreana Wooh Nayoung, vuelve a transformarse: abandona por un momento la armadura conocida y aparece revestido por la elegancia del hanbok, como si Cervantes hubiera abierto una puerta secreta hacia la Corea de la dinastía Joseon. La imagen resume el espíritu de Historias revestidas de Hanbok, la exposición que el Centro Cultural Coreano en España presenta en Madrid del 14 de mayo al 31 de julio. En ella, Nayoung reinterpreta personajes universales desde la estética tradicional, no para disfrazarlos, sino para revelar cuánto pueden cambiar las historias cuando se las mira desde otra cultura.

La muestra supone la primera individual de la artista en nuestro país y reúne 25 obras en las que conviven el arte digital, la pintura oriental, el cómic, el papel tradicional coreano hanji, piezas de gran formato... Nayoung se ha hecho reconocible por una operación tan delicada como eficaz: toma figuras muy instaladas en la cultura popular global y las devuelve al espectador transformadas por la estética tradicional coreana. No se trata de disfrazarlas sin más, sino de desplazar su centro de gravedad. Bajo su mirada, Mickey Mouse, Spider-Man, Alicia, Cenicienta y Caperucita Roja, entre otros, dejan de pertenecer por completo al imaginario occidental que los vio nacer. Entran en otra respiración visual, más pausada, donde el gesto, la caída de una manga, la línea del cabello o la textura de una falda cuentan tanto como la referencia reconocible.

'La Bella y la Bestia', reinterpretados por Wooh Nayoung. / CEDIDA

La exposición funciona precisamente en esa doble velocidad. Primero, atrae por la familiaridad de los iconos. Y, después, obliga a mirar de nuevo. Ahí está su interés. La artista no trabaja desde la parodia ni desde el simple guiño pop, sino desde una relectura que mezcla memoria, belleza y desplazamiento cultural. Una Cenicienta puede huir a medianoche, pero aquí lo hace desde el Palacio Gyeongbok y envuelta en una mujigi chima. Alicia también regresa, pero en formato de pergamino tradicional, sobre seda y hanji, como si el País de las Maravillas hubiera encontrado otra puerta de entrada.

Alicia, reinterpretada por Wooh Nayoung. / CEDIDA

El eje más cercano para el público español será, sin duda, la obra inédita inspirada en Don Quijote de la Mancha. Nayoung traslada el mito cervantino a la Corea de la dinastía Joseon y lo convierte en un caballero que camina por caminos ocres, entre ecos manchegos y resonancias asiáticas. La operación tiene algo de espejo: dos mundos alejados geográficamente, pero atravesados por cambios de época y por viejos ideales que se apagan. Ese Quijote coreano no parece una ocurrencia decorativa, sino una pregunta visual: ¿qué queda de un héroe cuando lo sacamos de su paisaje habitual? Nayoung encuentra en la vestimenta, la postura y la expresividad una vía para hacer dialogar el legado cervantino con la tradición coreana sin que ninguno de los dos mundos quede reducido a postal.

Alicia con 'hanbok'

La trayectoria de la artista ayuda a entender esa capacidad de cruce. Formada en pintura oriental en la Universidad de Mujeres Ewha, en Seúl, Nayoung inició su carrera profesional en el ámbito del videojuego, como artista de pixel art en Nexon, donde participó en títulos como The Kingdom of the Winds. Sin embargo, su camino terminó girando hacia una pasión más antigua: el cómic. Su reinterpretación de Alicia vestida con hanbok abrió una línea de trabajo que pronto alcanzó proyección internacional y que acabaría conectándola con gigantes como Disney y Marvel. La presencia de la artista en España no se limitará a Madrid. Del 15 al 17 de mayo, participará en Comic Barcelona, donde se exhibirá una selección de siete obras dentro del programa del festival.

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Cenicienta, reinterpretada por Wooh Nayoung. / CEDIDA

En tiempos de consumo visual acelerado, su obra propone algo distinto: reconocer para extrañarse. El espectador entra por el nombre conocido y sale con la sensación de haber visitado otro archivo cultural. Esa es quizá la fuerza de su proyecto: no presenta la tradición como una vitrina inmóvil, sino como una materia viva, capaz de tocar iconos contemporáneos sin perder densidad histórica.