'Alas de sangre' de Rebecca Yarros prepara su salto a la pantalla con una serie en Prime Video

Amazon Prime Video presumía hace unos días de las próximas adaptaciones literarias que llegarán a la plataforma como 'La hipótesis del amor' de Ali Hazelwood, la serie 'Off Campus' de Elle Kennedy que saldrá este miércoles, la tercera temporada de 'Maxton Hall' de Mona Kasten, 'Perfectos Mentirosos' de Alex Mírez y muchísimas más. Pero el as que tenía guardado bajo la manga era el anuncio de la saga superventas de fantasía de Rebecca Yarros, 'Empíreo', publicada en España por la editorial Planeta, que saltará a la pantalla en formato serie próximamente.

La noticia la ha anunciado durante la presentación de Amazon a anunciantes en el Beacon Theatre de Nueva York el propio Michael B. Jordan, productor ejecutivo del proyecto y una de las figuras que más ha apostado por la adaptación desde antes incluso de la publicación del primer volumen, 'Alas de sangre'. La serie estará producida por Amazon MGM Studios junto a Outlier Society, la productora del reciente ganador del Oscar a mejor actor, y nace con la ambición de convertirse en el próximo 'Juego de Tronos'.

Un largo camino hacia la adaptación

Hasta ahora, sin embargo, el sueño de ver a Violet y Xaden en pantalla parecía haberse difuminado. Después de que la autora anunciara en 2023 que Amazon MGM se había hecho con los derechos, el proyecto entró en un largo periodo de silencio y un parón que se prolongó hasta septiembre del año pasado. Entonces se produjo un relevo clave, salió Moira Walley-Beckett (creadora de 'Anne With an E' y guionista de 'Breaking Bad') y se incorporó Meredith Averill, conocida por su trabajo en 'Locke & Key', como nueva 'showrunner'. Y cuando todo apuntaba a que la serie se iba a quedar en un limbo durante años antes de su estreno, todo desánimo ha desaparecido cuando Prime Video ha descartado todos los rumores de paralización con un "la serie 'Alas de sangre' está en camino" y una foto de los productores ejecutivos Rebecca Yarros, Michael B. Jordan, Lisa Joy (quien dirigirá el primer episodio) y Meredith Averill.

"El viaje de Violet en 'Alas de sangre' ha desatado un fenómeno global, cautivando a millones de lectores y creando una base de fans apasionada en torno a su mundo, sus personajes y sus implicaciones emocionales", ha declarado Peter Friedlander, director de Televisión Global de Amazon MGM Studios en la presentación. "La brillante serie de Rebecca Yarros es una de las adaptaciones más esperadas del mundo, y junto con Meredith y nuestros valiosos socios de Kilter, Outlier y Premeditated, la estamos llevando a la pantalla de una manera que honra lo que los fans adoran de la historia".

Y no miente, porque 'Alas de sangre', publicada en 2023, seguida de 'Alas de hierro' en 2024 y 'Alas de ónix' en 2025 han sido todo un fenómeno editorial. Éxito tras éxito. Sin ir más lejos, el último de la saga 'Empíreo' vendió más de 120.000 ejemplares en apenas una semana en España, un hito que no se alcanzaba desde el fenómeno de 'Harry Potter' de J.K. Rowling. Y, a parte, fue un punto de inflexión para que muchas editoriales abrieran los ojos de lo que gustaba a los lectores: un nuevo género llamado 'romantasy' que mezclaba fantasía y romance. Nada nuevo en el mundo anglosajón, pero sí un poco desconocido como etiqueta en España. Y también fue todo una revolución en cuanto a las ediciones especiales con cantos tintados, una fórmula que a día de hoy ya se repite como modus operandi entre las novedades del género 'young adult'. Las últimas dos novelas que cerrarán la saga aún no están anunciadas.

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¿De qué va 'Alas de sangre'?

En las novelas tan famosas de Rebecca Yarros se relata la vida de Violet Sorrengail, una joven que creía que se uniría al Cuadrante de los Escribas (al que pertenecía su difunto padre) para vivir una vida tranquila, pero que al final acaba luchando para formar parte de la élite de Navarre en el Cuadrante de los Jinetes de Dragones obligada por su madre. En el entreno, Violet pasa a ser un blanco fácil porque muchos creen que es débil y que no superará las pruebas. Además, muchos la matarían para poder tener más probabilidades de conseguir un dragón, pero también otros como Xaden Riorson la matarían por el simple hecho de ser la hija de la comandante general. Una rivalidad que evoluciona a algo más.