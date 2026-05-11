Vivaldi revive de la mano de Savall en L’Auditori

Hacía tiempo que Antonio Vivaldi no reinaba en L’Auditori, y en la reciente convocatoria del ciclo de música antigua ‘El So Original’, que lidera el maestro Jordi Savall, por fin se le pudo reivindicar. Y se ha hecho con dos de sus obras sacras más conocidas, su ‘Magnificat en Sol menor RV 610’ (1739), del cual existen hasta cuatro versiones, y el ‘Gloria en Re mayor’, en este caso el RV 589, de 1715, uno de los tres que compusiera sobre este texto sagrado (contando el que se ha perdido), que incluye un movimiento reelaborado de un ‘Gloria’ de Ruggieri. Savall, siempre coherente, planteó el concierto como si fuera una inmersión en el Ospedale della Pietà, la escuela de música-conservatorio que dirigió en dos períodos en el marco de uno de los orfelinatos femeninos venecianos. Para ello contó con las educadas voces femeninas de La Capella Reial de Catalunya que tan bien prepara el tenor y director Lluís Vilamajó. El grupo de instrumentistas era también femenino: ‘Les Musiciennes’ du Concert des Nations.

El programa comenzó a modo de introducción, cómo no, con uno de los muchos conciertos del genio veneciano, impulsor del formato que explotó en todas sus aristas: de cámara, de gran formato, solo cuerdas, con uno o más instrumentos solistas, con bajo continuo, etc. Fue el ‘Concerto Per la Solennità di S. Lorenzo en Re mayor, RV 562’, de 1738, para violín, dos oboes, dos fagotes (aquí solo uno), cuerdas y continuo, con Lina Tur Bonet como concertino solista. Tras un endiablado primer movimiento la violinista ibicenca se escuchó más segura a partir de la segunda parte, con una cadenza brillante en la tercera.

La obra sirvió de prólogo para un 'Magnificat' en el que destacaron, como en el ‘Gloria’, los coros, con voces conjuntadas y matizadas.

Antes del 'Gloria', que despidió la velada, se interpretó el ‘Concerto en Mi menor’ para violín, cuerdas y bajo continuo, RV 279 (1716), ‘La Stravaganza’, Op. 4, núm. 2, del primer libro, muy cercano en inventiva con el invierno de las populares ‘Cuatro Estaciones’. El programa estaba planteado sin media parte, pero la ruptura de una cuerda del violín de la concertino obligó a una pequeña pausa que el maestro aprovechó para aportar datos sobre la técnica interpretativa.

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Como solistas vocales se contó con un grupo de jóvenes miembros de la Capella, como las sopranos Jaia Niborski y Anna Piroli y las mezzosopranos Lara Morger, Mercè Bruguera y Anastasiia Erofeeva, esta última, con una gran actuación en el “Qui sedes ad dexteram Patris” del ‘Gloria’.