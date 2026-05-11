Víctor Partido y Albert Mallol: "Porta Ferrada no es un contenedor de conciertos"

El festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols inicia una nueva etapa este verano, ahora bajo la gestión de Barcelona Events Musicals, la empresa que dirige, entre otros, el festival Cruïlla de Barcelona. Jordi Savall, The Corrs, Mónica Naranjo, Maria Arnal o David Bisbal son algunos de los artistas que pasarán por una edición que recupera el auditorio del Espai Port, que no se utilizó el año pasado, y reserva el Guíxols Arena para producciones de gran formato, para más de 6.000 espectadores. Además, estrenará un nuevo espacio, un 'village' en los jardines del monasterio ganxón, con programación musical propia y abierto gratis a la ciudadanía. Todo ello con la vista puesta en mantener el carácter "abierto" del decano de los festivales de verano en Catalunya.

Ahora que ya se han puesto a trabajar, ¿qué festival se han encontrado?

Víctor Partido. Nos hemos encontrado el festival decano de Catalunya, un espacio muy interesante porque tiene una oferta cultural de décadas y que ha marcado una pauta para los que han venido después, abriéndose desde el ballet y la clásica hasta las músicas populares, pero siempre basándose en unos criterios de calidad, un impacto en el territorio y un esmero por tratar bien también a los elementos emergentes. La cultura emergente y la cultura consolidada en un territorio como el Empordà han tenido un impacto muy importante.

¿Qué puede aportar Barcelona Events Musicals a un festival así?

V.P. Somos unos operadores que lo que hacemos es intentar aportar en la parte de gestión, haciendo que sea una colaboración enriquecedora para ambas partes, con humildad y siempre sabiendo nuestro posicionamiento. Venimos de hacer proyectos como el Cruïlla, el Cruïlla D.O. Terra Alta, El Molino... con este recorrido lo que queremos es aportar lo máximo posible en un espacio colaborativo y que dure.

Víctor Partido, director ejecutivo del festival de Porta Ferrada / ANIOL RESCLOSA

Barcelona Events Musicals competía con empresas muy grandes del sector, como The Project o Clipper's Live, la empresa que gestiona el festival de Cap Roig. ¿Qué representa Porta Ferrada para una compañía como la suya?

V.P. Es un proyecto básico. Es importantísimo, y lo digo con todas las letras, porque creemos en la territorialidad, en la importancia de la cultura que se genera aquí, que es muchísima, y los agentes culturales que ya existen. Y es una tierra de creación de formatos: aquí pasan cosas que después se replican. Son rasgos diferenciales que nos impresionan y nos gustan. En cuanto a impacto presupuestario también es una apuesta superimportante para la empresa. El presupuesto se está acabando de cerrar, pero son más de 4 millones, es decir, más que el año pasado.

Una de las marcas del festival es el carácter abierto y ecléctico. ¿Eso se mantendrá?

V.P. Eso es bueno, creo. Aporta audiencias muy amplias que quieren disfrutar cada uno de unas propuestas, pero retroalimenta algunas otras.

Albert Mallol. Más que ecléctico, yo lo definiría como un caleidoscopio: una programación de 360 grados, pero definiendo muy bien cada cara que presentas. No es un contenedor de conciertos diferentes. En el Espai Port este año hay delicatessen espectaculares y exclusivas: ¿qué tiene que ver Jordi Savall con Benjamin Clementine o el ballet Antonio Gades? Tienen que ver la calidad y un tipo de público atento a la cultura; estás dando contenido, no haciendo un simple contenedor, sino abriendo la puerta a la exquisitez artística. Es un festival que quiere estar muy abierto, una puerta abierta artísticamente a muchos registros, dando consistencia a cada registro.

¿En eso se han entendido?

A.M. Sí, creo que ellos también lo tienen muy claro y es un punto de conexión importante a la hora de realizar un proyecto artístico global con la empresa que gestionará el festival. Hacen una aportación al concurso muy audaz y eso nos permitirá acabar de definirlo, siguiendo con la escuela de «a ver qué sorpresa nos traerán a Porta Ferrada». Sin desmerecer el eclecticismo, intentamos darle más contenido.

No harán un pequeño Cruïlla en la Costa Brava, entonces.

V.P. No. Al final Albert [Mallol] y yo venimos ambos de la música, tenemos aspectos en común y nos complementamos bien en la manera en que entendemos la gestión artística y ejecutiva.

A.M. En mi caso, le puedo aportar la experiencia de 39 años con modelos de gestión muy diferentes: como asociación cultural; después con la gestión directiva municipal; y la tercera fórmula, que empezó con Bitò, The Project nueve años y ahora con savia nueva, pero con una filosofía en muchos sentidos muy cercana en el ámbito artístico, pero también de proyectos globales, de sostenibilidad, de hacer participar el tejido cultural de la ciudad. De ahí que en cuatro meses estemos levantando un festival con novedades y una programación muy exclusiva, muy diferente a los demás.

Albert Mallol, director artístico del festival de Porta Ferrada. / ANIOL RESCLOSA

Las grandes giras se trabajan a un año vista, a veces más. ¿Cómo les afecta, en su caso, que cojan el festival en enero para empezar a dar conciertos en julio?

V.P. Está el factor de que vamos tarde y eso en contratación afecta, porque hay giras cerradas de forma muy férrea que no quieren abrir más espacios. La programación tiene una identidad propia, pero es cierto que por el cambio de gestión y la casuística actual de la industria, hay una prudencia en el sector.

A.M. Ha habido artistas importantes que teníamos apalabrados, pero a quienes no podíamos hacer contrato porque no teníamos la empresa de gestión, y eso ha ido en detrimento de poder hacer un primer año de máximos, pero iremos a por ello, porque hemos logrado una programación diferente, con intereses diversos y con identidad propia. Un ejemplo es el concierto inaugural, un estreno de Jordi Savall con dieciséis músicos de Mongolia a Italia, homenajeando a Marco Polo y el diálogo entre culturas de hace 700 años, en un contexto geopolítico como el actual.

¿Por tanto, deberíamos hablar de una edición cero, en realidad?

V.P. Sí, pero en todo: en términos económicos, pero también de cómo definimos las colaboraciones con los actores actuales, qué aportación podemos hacer... pero esto también ha hecho que se nos ocurrieran cosas que quizás no habrían surgido en una edición estándar, como dar identidad a nuevos espacios, diseminar la cultura por toda la ciudad y generar nuevos puntos de encuentro, como el 'village' en el monasterio, que quiere ser a la vez punto de encuentro entre público y artistas, refugio climático, poner en valor el patrimonio de la ciudad...

El contrato de gestión del festival exige mantener los dos escenarios principales, el Espai Port, que se recupera este año, y el Guíxols Arena. Se habían llegado a simultanear conciertos en ambos espacios; este año, en cambio, se concentran en el muelle en julio y en agosto pasan a Vilartagues, al Guíxols Arena.

V.P. Creemos que julio es una buena época para dar más protagonismo al puerto. Tenemos un espacio con música de autor, clásica, ballet, programación exclusiva para quien quiera escuchar, y agosto ya es más 'mainstream', en otro espacio y con otro tipo de propuestas.

Un espacio como el Guíxols Arena no lo tiene nadie en la costa catalana. Si ya tienes el puerto como auditorio, tienes que activar este espacio con todas las posibilidades que tiene

El Guíxols Arena se ha modulado para todo tipo de formatos, como auditorio y como recinto para grandes producciones. Ustedes empiezan directamente a lo grande, con seis noches para 6.500 espectadores.

A.M. Es que es algo que yo he dicho a todas las empresas que se presentaron al concurso: un espacio como el Guíxols Arena no lo tiene nadie en la costa catalana. Si ya tienes el puerto como auditorio, tienes que activar este espacio con todas las posibilidades que tiene y creértelo.

V.P. Exacto, hemos hecho un diseño de producción para que el espacio sea agradable para estar en él: con una zonificación, el 'village' integrado... no nos gusta hablar de máximos, pero sí que tener el máximo posible del aforo que podemos aprovechar está bien.

Se verán producciones grandes, también a nivel de espectáculo.

A.M. Todas son nivel Palau Sant Jordi, exacto.

V.P. Sí, y todo esto implica también más espacio físico, claro. El formato de festival no lo pone fácil, ahora mismo es complicado, porque lo que está dando la campanada son los espectáculos grandes de 'one artist', como Bad Bunny o Rosalía. Nosotros debemos seguir apostando por la comodidad para la experiencia.

Lo que está dando la campanada son los espectáculos grandes de 'one artist', pero nosotros tenemos que seguir apostando por la comodidad de la experiencia

Estos grandes espectáculos venden entradas a precios desorbitados.

A.M. Todos nuestros precios de pista son iguales o más económicos que si vas a pista en el Sant Jordi. Allí puedes pagar unos 70, aquí los hay por 40-45. Es un festival abierto, con el público que circula y atento a nuevas propuestas.

V.P. Viendo las locuras que hay, que hay una burbuja muy grande… Nosotros, por filosofía compartida y porque creemos que es un primer año introductorio, lo vemos así. Yo, como persona y como parte de la industria, no creo en estas experiencias pasadísimas de precios. No las contemplo y, de hecho, no voy. Se debería contemplar que un concierto acaba siendo una actividad para una unidad familiar o dos personas.

A.M. Tienes las entradas más caras de 'front stage' [las más cercanas al escenario], unas 400 o 500, para los fans, que posiblemente irán a un concierto y quizás a otro, pero no más. Y se venden, pero lo que no puedes hacer es caer en el error de extender estos precios. No todo vale.

V.P. Esa es la frase, no todo vale. El gran problema es que tenemos muchos costes de producción; si no fuera por eso, aún podríamos ajustarlo más. La propia inercia impulsa a tener unos precios... pero intentamos mantenernos en un margen con coherencia. No podemos menospreciar que un concierto es una experiencia que debe ser también intergeneracional y mantener el planteamiento de acompañar a los artistas.

¿En qué sentido?

V.P. Si tú haces propuestas con precios un poco más bajos, estás manteniendo esas ligas un poco más modestas, recompensando un trabajo bien hecho, equilibras. Si eso no lo mantenemos, porque eso un 'single artist' no te lo hace, toda la industria también se tambalea. Mantienes el sotobosque, y eso es superimportante.

A.M. Ese sotobosque algún día llegará arriba, ¿no? Nuestro festival debe cuidar a ese artista emergente que quiere entrar en la industria.

El nuevo contrato de gestión prevé realizar conciertos más allá del verano.

V.P. Sí, es muy interesante programar en invierno actividades fuera de temporada. Los artistas no solo viven de una temporalidad de la primavera-verano y después, ¿qué? Y las salas cada vez tienen más problemas para programar. Yo creo que también enriquece el planteamiento.

A.M. Vamos abordando tema por tema, primero cerrar la programación del village, que se hace en colaboración con entidades como Atzavara y Mascanada6, y las últimas incorporaciones que tenemos que hacer. Pero es posible y Sant Feliu tiene espacios como el teatro, Las Vegas, el monasterio y otros para formatos más pequeños para hacerlo, y entidades que ya lo hacen y a quienes nosotros podemos acompañar y dar visibilidad.

Músicos, gestores y programadores

Albert Mallol asume este año su 39º año como director artístico del festival de Sant Feliu de Guíxols, mientras que Víctor Partido se estrena como director ejecutivo. Se entienden bien, dicen, porque comparten la doble faceta de músicos y programadores. Uno, como pianista y pedagogo. El otro, como guitarrista (Partido, Riders of Canyon y ahora también en solitario, pues acaba de sacar un primer single solo, 'That inner dark'), productor y, desde 2021, como director del festival Altaveu de Sant Boi de Llobregat. «La música es el leitmotiv de nuestra vida», coinciden.