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Festival de músicas avanzadas

El Periódico sortea en su cuenta de Instagram dos SonarPass dobles para el Sónar 2026

Sigue las instrucciones en la cuenta oficial de Instagram del diario para optar al premio

El Periódico sortea en su cuenta de Instagram dos SonarPass dobles para Sónar 2026

El Periódico sortea en su cuenta de Instagram dos SonarPass dobles para Sónar 2026 / EPC

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Cada mes de junio, Sónar transforma a Barcelona. El festival se celebrará en Barcelona del 18 al 20 de junio, consolidándose como un referente mundial en música electrónica, arte digital y tecnología. Esta 33ª edición será la primera cuyo grueso se desplegará en el recinto de Fira Gran Via, en L’Hospitalet.

El cartel incluye actuaciones destacadas de The Prodigy, con una actuación que representará su debut en el Sónar y su vuelta a Barcelona nueve años después de su última visita. Se suman asimismo al cartel Speedy J y Reinier Zonneveld, Two Shell, Goldie b2b Doc Scott con Medic MC, el dúo techno berlinés FJAAK con Kittin y la sueca Namasenda, así como el colectivo barcelonés Cutemobb y la castellonense Metrika.

EL PERIÓDICO sortea, en su cuenta de Instagram, dos SonarPass dobles para Sónar que se celebrará del 18 al 20 de junio de 2026.

¿Cómo participar en el sorteo?

Para optar al premio, solo tienes que:

  1. Ser seguidor de @elperiodico_cas y de @sonarfestival en Instagram
  2. Dar like a la publicación del sorteo
  3. Mencionar a tres amigos en los comentarios

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La participación se cerrará el día 20 de mayo de 2026 a las 23.59 horas. El viernes 22 de mayo comunicaremos los ganadores a través de Instagram y nos pondremos en contacto con ellos por mensaje directo.

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