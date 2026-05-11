'Off Campus' (Prime Video): el nuevo 'hockey romance' con aspiraciones de dominación global

A la espera de una segunda temporada de 'Más que rivales', tenemos otra serie romántica con hockey al fondo para paladear, otra que ofrece dosis parecidas de turbulencia amorosa, emoción deportiva, subidón de victoria y angustia de derrota, furia en la pista y fogosidad en la cama. Se llama 'Off Campus' (Prime Video, miércoles, día 13; todos los capítulos de golpe), como la saga de libros (con, a su vez, dos series 'spinoff') que la escritora canadiense Elle Kennedy empezó a (auto)publicar con enorme éxito en 2015.

Llamemos a esto 'Los Bridgerton sobre hielo': cada novela se basa en las dificultades y circunstancias de una pareja diferente de la ficticia Universidad Briar de Hastings (Massachusetts), donde el hockey es rey. La primera, aquí publicada como 'Prohibido enamorarse', aborda la relación (primero falsa, después quién sabe) entre la estudiante de música clásica Hannah Wells (Ella Bright en la serie) y el jugador estrella Garrett Graham (Belmont Cameli), aparentes opuestos que, como tales, se atraen indefectiblemente.

Nos gustan los líos

Conocemos a Hannah en un momento algo incómodo: mientras limpia los vestuarios del equipo de hockey con Billy Idol a todo volumen en sus auriculares, descubre a Garrett dándose una ducha, y ante la apolínea visión tropieza y se carga el carro de la ropa sucia. Pero quien realmente la trae de cabeza es el rockero Justin Kohl (Josh Heuston), al que ve tocar con su banda en la cafetería donde Hannah también ha de trabajar para llegar a fin de mes. No sabe cómo llamar su atención, pero Garrett tiene una idea: ella puede ayudarlo con la filosofía (debe bordar una presentación oral para poder jugar) y él hacerse pasar su novio para que Justin, fan del hockey, como tantos otros, le preste atención.

Esa clásica trama de falsa relación remite al libro y temporada inaugurales de 'Los Bridgerton' o, buscando referentes más 'teen', 'No puedes comprar mi amor', aquella comedia romántica de culto de los 80 sobre un marginado (Patrick Dempsey, aunque cueste creerlo) que pagaba a la capitana de las animadoras (Amanda Peterson) para hacerse pasar por su novia durante un mes. Garrett tendrá que pagar por las clases de repaso a Hannah, que este año no tendrá beca por recortes presupuestarios, no al menos si no gana cierto concurso de música pop. El momento musical está cantado.

Pero su mejor amiga, Allie (Mika Abdalla), le recuerda que para ser Taylor Swift hace falta primero enamorarse (y desengañarse, cabría añadir). Allie alardea de novio formal a la vez que arroja curiosas miradas a Dean (Stephen Kalyn), compañero de equipo y casa de Garrett, como Logan (Antonio Cipriano) y el cocinitas Tucker (Jalen Thomas Brooks, el enfermero Mateo de 'The Pitt'). Garrett no quiere nada serio, lo que le trae problemas con Kendall (Karis Cameron), con quien lleva un tiempo, mucho tiempo, acostándose con regularidad. Líos, líos, líos.

Oscuridad subterránea

Como creadora encontramos a Louisa Levy, también en funciones de 'showrunner' mano a mano con Gina Fattore, quien colaboró con la maravillosa escritora criminal Megan Abbott en la traducción a serie del 'thriller' sobre animadoras 'Dare me'. Siguiendo el espíritu lujurioso de los libros de Kennedy, se nos introduce de cabeza y desde el primer momento en un ambiente de puro furor hormonal: pectorales húmedos en primer plano, entrenamientos sin camiseta que valga o desnudos gratuitos también femeninos, posible estrategia para ampliar el 'target' potencial más allá de las muchas lectoras de las novelas primigenias.

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Eso sí, no todo es alegría sensual en Briar U: la historia de 'Prohibido enamorarse' incluye tramas de agresión sexual y violencia doméstica que la serie no debería olvidarse de abordar. Según dijo Stephen Kalyn, alias Dean, a 'The Hollywood Reporter', aquí habrá un mensaje que asimilar: "No tengas miedo de hablar claro y conversar con tus amigos si tienes algo que decir. Tus amigos están ahí porque te quieren y tu familia está ahí porque te quiere, así que no seas tímido y habla claro".