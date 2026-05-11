Muere Samira Hadouchi, reina del caftán que vistió a Houston y defendió legado marroquí

La modista marroquí Samira Hadouchi falleció tras una vida dedicada a promover el caftán, el icónico traje de gala marroquí, al que tras convertirlo en símbolo de identidad con fama internacional, al diseñar uno para la fallecida cantante estadounidense Whitney Houston.

Fuentes cercanas a la familia informaron este lunes a EFE que la diseñadora marroquí falleció en la madrugada del domingo, a los 50 años, en el Hospital Militar de Rabat, y fue enterrada ese mismo día en Casablanca, donde residía con su esposo, con quien tenía dos hijos.

En una entrevista con EFE en diciembre pasado, Hadouchi, muy conocida en Marruecos, reveló haber creado caftanes para importantes figuras monárquicas de todo el mundo, así como para celebridades como la cantante y actriz estadounidense Whitney Houston.

El 10 de ese mes, Hadouchi celebró con entusiasmo la declaración de la Unesco, que proclamó el caftán como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esta decisión, aprobada en Nueva Delhi por la Unesco, puso fin a una larga polémica con Argelia sobre la paternidad de esta prenda tradicional.

La diseñadora dijo a EFE ese día que la decisión de la Unesco suponía un reconocimiento internacional. "Hemos firmado muchas peticiones, junto con los artesanos marroquíes, para defender este patrimonio marroquí y obtener este reconocimiento", dijo.

El caftán es la máxima expresión de elegancia femenina en Marruecos. Esta prenda dio el salto a la alta costura europea desde que en los años 60 el diseñador Yves Saint Laurent -un enamorado de Marruecos- lo incorporó a una colección.

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Más tarde también inspiró a grandes de la moda como Oscar de la Renta, Valentino, Jean Paul Gaultier o Elie Saab. Ahora el caftán se exporta como producto de lujo en todo el mundo árabe y también a países occidentales.