Muere el actor de Star Wars Michael Pennington, a los 82 años

Michael Pennington, actor que encarnó al Moff Tiaan Jerjerrod en Star Wars. Episodio VI: El retorno del Jedi, ha fallecido a los 82 años. Según informa The Telegraph, el intérprete británico murió el 10 de mayo. Se desconoce la causa de la muerte.

En cine, el papel más popular de Pennington llegó en 1983 con su breve pero recordada aparición en El retorno del Jedi, cierre de la trilogía original, donde interpretó a un oficial imperial encargado de supervisar la construcción de la segunda Estrella de la Muerte.

La escena más recordada del actor lo muestra sometido a la intimidante autoridad de Darth Vader, que lo amenazaba y exigía acelerar las obras de la estación espacial del Imperio.

Fuera del universo creado por George Lucas, Pennington trabajó en Hamlet, adaptación cinematográfica de 1969 de la tragedia de William Shakespeare en la que interpretó a Laertes. Décadas después, en 2011, interpretó al político laborista Michael Foot en La dama de hierro, el biopic de Margaret Thatcher protagonizado por Meryl Streep.

En televisión, la carrera de Pennington abarca varias décadas. En 1987 protagonizó el telefilme El regreso de Sherlock Holmes, donde dio vida al célebre detective creado por Arthur Conan Doyle. En 1989, trabajó en The Wars of the Roses, adaptación televisiva de varias piezas históricas de Shakespeare, y más adelante formó parte de producciones como Testigo mudo (1996), Endeavour (2012), Padre Brown (2013) y Raised by Wolves (2020).

Pese a esos trabajos ante la cámara, el recorrido del intérprete siempre estuvo más ligado al teatro que al cine y la televisión. Nacido el 7 de junio de 1943 en Cambridge, Pennington desarrolló una carrera de más de seis décadas estrechamente vinculada a Shakespeare. Tras estudiar en el Trinity College de la Universidad de Cambridge, el actor se incorporó en los años 60 a la Royal Shakespeare Company y acabó consolidándose como uno de los grandes actores shakesperianos británicos de su generación.

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La relación de Pennington con la obra de Shakespeare marcó buena parte de su carrera. El intérprete destacó especialmente en montajes de Hamlet y en varias piezas históricas que el dramaturgo dedicó a la monarquía inglesa. En 1986, junto al director Michael Bogdanov, Pennington cofundó la English Shakespeare Company, de la que fue codirector artístico hasta 1992.