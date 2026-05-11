Música
'Mellon Collie and the Infinite Sadness', en formato operístico en Madrid con Billy Corgan
El fundador de The Smashing Pumpkins llevará a Madrid una versión operística y orquestal de su icónico álbum de 1995, 'Mellon Collie and the Infinite Sadness'
Billy Corgan, fundador del grupo musical The Smashing Pumpkins, anunció un concierto para el 11 de septiembre en el Palacio Vistalegre de Madrid, en el que tocará el que probablemente fue el álbum más icónico de su banda, 'Mellon Collie and the Infinite Sadness' (1995).
El artista estadounidense, sin el resto de The Smashing Pumpkins, llegará a la capital española con un formato probado en varias funciones en la Lyric Opera de Chicago que combina "rock, ópera, orquesta y coro en una experiencia audiovisual completamente renovada", según asegura la nota de prensa.
"El éxito de traducir 'Mellon Collie' al formato operístico y clásico ha sido una de las experiencias más satisfactorias de mi vida", destacó Corgan en declaraciones recogidas por su promotora.
La reinterpretación del álbum fue realizada con motivo de su 30 aniversario e incluye nuevos arreglos y orquestaciones creados junto a James Lowe.
Las entradas para asistir al concierto se pondrán a disposición del público a partir de las 11.00 horas del próximo jueves 14 de mayo en los distribuidores oficiales y en la web del propio recinto.
Considerado uno de los "discos de la década" por numerosas publicaciones especializadas, llegó al número 1 en Estados Unidos, donde vendió más de diez millones de discos gracias a éxitos como '1979', 'Zero' o 'Tonigh, Tonigh' que supieron expresar el descreimiento de la 'Generación X' ante la falta de horizontes.
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