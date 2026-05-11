La histórica discoteca Menfis cerrará después de 47 años

La mítica discoteca Menfis, ahora Villa Martini, cerrará sus puertas al final de este verano después de 47 años de historia. Para despedir la sala de Sant Fruitós de Bages como se merece, el Grup Ítaca ha impulsado la campaña 'L’últim estiu de la història'. Durante los próximos meses se celebrarán diversas fiestas dedicadas a homenajear las diferentes etapas de la discoteca. Como clausura, el espacio acogerá un festival de 12 horas, bautizado con el nombre de 'Menfis History', que repasará la trayectoria de la sala desde 1979 hasta 2026.

La campaña se estructurará en cuatro capítulos con el objetivo de "recordar las diferentes etapas de la discoteca", explica Sergi Torra, uno de los socios del Grup Ítaca. Uno de los eventos, por ejemplo, estará dedicado a la primera etapa de Menfis y recuperará tanto la línea gráfica original como el ambiente musical de la época. La fiesta contará con la participación de los DJ que marcaron aquellos años.

También habrá una fiesta centrada en la etapa dominada por la música house y otra dedicada a los años más recientes, vinculados a Villa Martini y Coco Village. "Queremos que a cada fiesta asistan las personas que marcaron aquella etapa para que puedan despedirse del espacio", detalla Torra.

Después de estos actos conmemorativos llegará la gran fiesta final: el festival 'Menfis History'. "Abriremos tanto el interior como el exterior del recinto desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana. A medida que avancen las horas iremos recorriendo toda la historia de la discoteca, desde 1979 hasta 2026", explica Torra. "Será el último día que la discoteca Menfis abrirá sus puertas", añade.

El objetivo es despedir como es debido una de las salas más emblemáticas de la comarca. "Para nosotros es una gran responsabilidad, porque no es fácil resumir casi cincuenta años de historia. Queremos estar a la altura de lo que Menfis representa para mucha gente", afirma. Paralelamente, el grupo publicará en las redes sociales vídeos con testimonios y recuerdos de personas vinculadas históricamente a la discoteca.

Daños estructurales y cambio de modelo de ocio

La sala, inaugurada en 1979 en Sant Fruitós de Bages, presenta actualmente diversas afectaciones estructurales. "Hay daños importantes en toda la nave y, de hecho, algunas salas ya están cerradas", asegura Torra. Precisamente por este motivo, el edificio tendrá que ser derribado.

Más allá del estado del inmueble, el Grup Ítaca considera que el modelo de ocio nocturno también ha evolucionado. "Lo que pide la gente hoy es diferente de lo que puede ofrecer Menfis. Necesitamos espacios más polivalentes", apunta el socio de la empresa. Las limitaciones estructurales del edificio y las nuevas necesidades del sector han acabado llevando a la propiedad a tomar la decisión de cerrar definitivamente el local.

"Somos gente inquieta, nos gustan los retos y estamos en una etapa de cambios", destaca Torra, que avanza que el grupo ya trabaja en nuevos proyectos que se darán a conocer próximamente. Una de las opciones que se estudia es aprovechar los terrenos actuales para construir una nave logística.

Cinco años cerrada

El Grup Ítaca y Villa Martini reabrieron la sala en junio de 2016, después de que hubiera estado cinco años cerrada. La discoteca Menfis había cesado la actividad en septiembre de 2011 en lo que, inicialmente, se había planteado como un parón temporal.

La primera sala Menfis que abrió sus puertas fue la de Berga, activa entre los años 1976 y 2014. Posteriormente, en 1979, se inauguró la de Sant Fruitós de Bages, que cerró su primera etapa en el año 2010. La tercera y última discoteca de la marca fue la de Vilalba Sasserra, en funcionamiento entre 1983 y 2001.